Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Tổng Giám đốc điều hành Heineken Việt Nam

Sáng 12-8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp ông Wietse Mutters, Tổng Giám đốc điều hành Heineken Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh tinh thần tích cực, chủ động của Heineken Việt Nam trong hoạt động kinh doanh tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM đồng thời đánh giá cao kết quả đóng góp đáng ghi nhận vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng của Heineken Việt Nam.

Heineken Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có đóng góp thuế cao trong nhiều năm liền và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách TPHCM.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tiếp nhận và trao đổi, giải quyết ngay những kiến nghị của công ty Heineken Việt Nam; cam kết định hướng phát triển chung của TPHCM luôn mang tính đồng hành cùng nhà đầu tư, cùng phát triển.

Ông Wietse Mutters cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp và lắng nghe, giải quyết ngay những những kiến nghị của công ty.

Ông Wietse Mutters cũng thông tin về tình hình kinh doanh, các hoạt động phát triển bền vững, đóng góp cho cộng đồng của Heineken Việt Nam và đặc biệt báo cáo kết quả những thành tựu ấn tượng trong thúc đẩy phát triển bền vững và chung tay xây dựng môi trường thành phố tốt đẹp hơn.

TRẦN QUANG, Phòng Đối ngoại