Đề xuất công tác thu lệ phí cấp sổ hồng trên địa bàn TPHCM theo 3 khu vực

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có văn bản trình UBND TPHCM về việc tổ chức công tác thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TPHCM đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã.

Người dân đến UBND phường Gò Vấp (TPHCM) làm thủ tục liên quan đến nhà đất. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở NN-MT, hiện nay trên địa bàn TPHCM, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) được quy định như sau: tại khu vực TPHCM (trước sắp xếp) do Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở NN-MT) thu lệ phí; tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) không có quy định về đơn vị tổ chức thu mà giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nghị quyết về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp sổ hồng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 411/2025 của HĐND TPHCM ngày 29-9- 2025 quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) bằng 0 đồng đối với 5 loại lệ phí, trong đó có lệ phí cấp sổ hồng.

Từ thực tế trên, Sở NN-MT trình UBND TPHCM đề nghị chấp thuận tổ chức công tác thu, nộp, quản lý lệ phí đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên cơ sở quy định tại các nghị quyết của HĐND TPHCM (trước sắp xếp), tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) đã ban hành.

Cụ thể, đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc TPHCM trước sắp xếp, Sở NN-MT sẽ thu, kê khai và nộp ngân sách. Đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp, UBND phường xã sẽ thu, nộp và quản lý lệ phí.

Ngày 21-8-2025, Sở NN-MT có công văn gửi Sở Tư pháp đăng ký trình HĐND TPHCM thông qua nghị quyết về lệ phí cấp sổ hồng trên địa bàn TPHCM vào quý 2-2026, thay thế cho các nghị quyết về lệ phí trước đây. Trong đó, sẽ quy định về đơn vị tổ chức thu lệ phí là đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật.

