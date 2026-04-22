Chuẩn bị trục vớt vật thể nghi xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đang cử lực lượng kiểm tra, khoanh vùng bảo vệ, chuẩn bị trục vớt vật thể nghi là xác xe tăng vừa trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn.

Sáng 22-4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo Ban CHQS phường Quy Nhơn phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh tọa độ, khoanh vùng bảo vệ vật thể nghi là xác xe tăng vừa trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn, đoạn đầu đường Xuân Diệu.

Vật thể nghi xác xe tăng được người dân, du khách phát hiện trồi lên dọc bãi biển Quy Nhơn khi thủy triều rút mạnh. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, bước đầu nhận định đây có thể là xác hoặc vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển. Trước đây, lực lượng chức năng từng phát hiện, trục vớt một số bộ phận xe tăng tại khu vực này nhưng đều hư hại nặng.

Trước mắt, đơn vị chức năng sẽ xác định vị trí, khoanh vùng bảo vệ, sau đó xây dựng phương án trục vớt để bảo đảm an toàn, giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.

Vật thể nghi xác xe tăng trồi lên bên bờ biển dọc đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh vật thể nghi là bộ phận xe tăng xuất hiện tại bãi biển Quy Nhơn. Anh Lương Quốc Cường (trú phường Quy Nhơn, người đăng tải) chia sẻ, chiều 17-4, khi tham quan dọc bãi biển Quy Nhơn, anh đã phát hiện, chụp lại các hình ảnh vật thể nghi xác xe tăng trồi lên khi thủy triều rút mạnh.

Theo các ảnh chụp cho thấy phần lộ ra giống bánh xích xe tăng, rỉ sét nặng do nằm lâu trong nước biển. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là bộ phận xe tăng M41 do quân đội Mỹ từng sử dụng.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết, địa phương từng ghi nhận, đề xuất trục vớt nhưng chưa thực hiện được. Hiện phường đang giao đơn vị kiểm tra, rà soát lại để báo cáo tỉnh xin ý kiến.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, hiện chưa có cơ sở khẳng định vật thể trồi lên ở bãi biển Quy Nhơn có phải là xác xe tăng hay không. Để xác định cụ thể cần có sự tham gia đánh giá của các cơ quan chuyên môn và sở ngành liên quan.

Năm 2007, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) từng trục vớt 2 xác xe tăng bị cát biển vùi lấp tại khu vực biển Quy Nhơn. Đây là xe tăng của một tiểu đoàn thiết giáp thuộc Sư đoàn 22 quân đội chế độ cũ, bị tiêu diệt khi rút lui ngày 31-3-1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn.



