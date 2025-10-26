Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: 4 "nhà leo núi" tranh vòng nguyệt quế

Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút hôm nay, 26-10, trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25 chính thức diễn ra tại Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và các nền tảng trực tuyến.

4 thí sinh sẽ tranh vòng nguyệt quế trong trận chung kết. Ảnh: VTV

4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết gồm Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học Huế), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp). Tất cả đều là những gương mặt xuất sắc vượt qua 3 vòng thi tuần - tháng - quý với thành tích ấn tượng, hứa hẹn một cuộc tranh tài kịch tính, cân tài cân sức.

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch trong trận chung kết năm

Không khí cổ vũ đang lan tỏa khắp cả nước khi 4 “nhà leo núi” tài năng bước vào hành trình chinh phục vòng nguyệt quế danh giá. Cùng với trường quay trung tâm, chương trình kết nối 4 điểm cầu địa phương gồm: Hà Nội (Hoàng thành Thăng Long), Huế (Nhà hát Sông Hương), Khánh Hòa (Quảng trường 2/4) và Đồng Tháp (Công viên Lạc Hồng). Tại mỗi điểm cầu, hàng ngàn cổ động viên, thầy cô và bạn bè đã chuẩn bị sẵn cờ, băng rôn, tiết mục cổ vũ sôi động, tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh.

Trận chung kết gồm 4 phần thi quen thuộc: Khởi động - Vượt chướng ngại vật - Tăng tốc - Về đích, nơi các thí sinh sẽ thể hiện tri thức, phản xạ và bản lĩnh của mình. Vòng nguyệt quế năm nay được chế tác mạ vàng 24K, với thiết kế biểu tượng lá nguyệt quế xen kẽ ngôi sao vàng, tượng trưng cho tinh thần Việt Nam vươn xa.

Hội đồng cố vấn cuộc thi

Người giành chiến thắng sẽ nhận giải thưởng 50.000USD và học bổng du học tại Australia.

Tin liên quan Từ học sinh miền núi đến vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

MAI AN