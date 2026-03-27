Chung kết Hội thi Thuyết trình sách lần thứ 5

Tối 26-3, tại Học viện Chính trị khu vực II (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) đã diễn ra Hội thi Thuyết trình sách với chủ đề “Quyển sách tôi yêu”. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026.

Hội thi là hoạt động được Học viện Chính trị khu vực II tổ chức hàng năm. Năm 2026, hội thi với chủ đề “Quyển sách tôi yêu”, là dịp để mỗi thí sinh chia sẻ tình yêu với sách và khẳng định vai trò của sách trong công tác tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy và học tập lý luận chính trị.

PGS-TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, phát biểu tại chương trình

Ban Giám khảo đã chấm và chọn 10 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết từ 43 thí sinh dự thi. Đây là những gương mặt tiêu biểu đến từ đơn vị của Học viện Chính trị khu vực II và học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị, đặc biệt có sự tham gia của học viên quốc tế (lớp K1.Champasak).

Nhiều bài thi được dàn dựng công phu. Trong ảnh là thí sinh Nguyễn Đức Cường thuyết trình về cuốn sách "Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới" của PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh

Tại đêm chung kết, các thí sinh lần lượt thuyết trình về cuốn sách mình yêu thích, sau đó trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Các bài thi cho thấy sự công phu trong việc đọc, cảm nhận cũng như trong cách dàn dựng sinh động, kết hợp với âm nhạc, múa…

Các học viên đến từ Lào tham gia biểu diễn tại chương trình

Một số đầu sách đã được giới thiệu tại chương trình có ý nghĩa lan tỏa đến bạn đọc như: Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới (PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh), Lịch sử nhà tù Côn Đảo 1862-1975 (Nguyễn Đình Thống, Nguyễn Linh, Hồ Sĩ Hành), Võ Văn Kiệt - Người thắp lửa (Nhiều tác giả), Hành trình theo chân Bác (Trần Đức Tuấn), Tấm lòng với đất nước (Nguyễn Thị Bình)…

Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 thí sinh Nguyễn Phạm Phúc và Mai Thanh Sơn

Kết quả chung cuộc: 2 giải nhất thuộc về Nguyễn Phạm Phúc và Mai Thanh Sơn; 2 giải nhì: Tạ Thị Lê và Hoàng Minh Thông; 2 giải ba: Phạm Thị Toàn và Nguyễn Đức Cường; 4 giải khuyến khích: Trương Thị Thanh Thùy, Lê Thị Xuân, Hồ Viết Hùng - Huỳnh Ngọc Tố Loan và Sihacksa Khambone (đến từ Lào). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải phụ: Thí sinh có video được yêu thích nhất trên mạng xã hội (Tạ Thị Lê) và tập thể có nhiều thí sinh tham dự nhất (Lớp Cao cấp chính trị K76.A04).

HỒ SƠN