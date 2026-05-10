"Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng": Một cách truyền đạt hấp dẫn về tư tưởng của Bác

"Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" không chỉ là một cuốn sách lịch sử theo cách hiểu thông thường. Điều chúng tôi trân trọng ở tác phẩm là cách truyền đạt hấp dẫn về tư tưởng của Bác thông qua lối kể chuyện mẫu mực như cách kể của một thầy giáo uyên bác.

Mỗi năm, NXB Hội Nhà văn xuất bản hàng trăm cuốn sách, nhưng khi tiếp nhận cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng (ảnh) của tác giả Nguyễn Thành Nam, đội ngũ biên tập đã phải làm việc rất kỹ lưỡng và tập trung cao độ, không phải vì tác giả viết khó đọc mà vì cuốn sách đã chạm đến vấn đề quan trọng: diễn giải “Tư tưởng Hồ Chí Minh” - một tư tưởng của lãnh tụ vĩ đại. Sau thời gian đọc kỹ và cân nhắc, chúng tôi quyết định cấp giấy phép cho tác phẩm này.

Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng không chỉ là một cuốn sách lịch sử theo cách hiểu thông thường. Điều chúng tôi trân trọng ở tác phẩm là cách truyền đạt hấp dẫn về tư tưởng của Bác thông qua lối kể chuyện mẫu mực như cách kể của một thầy giáo uyên bác.

Tác giả Nguyễn Thành Nam đã lựa chọn một con đường không dễ dàng: đi qua những lớp trầm tích của lịch sử, tiếp cận lại các nguồn tư liệu, đối chiếu các góc nhìn, khơi mở tư duy và khuyến khích người đọc tự suy ngẫm.

Với những thông tin mà lịch sử còn chưa xác quyết, tác giả cũng đã có cách xử lý tinh tế khi sử dụng khái niệm “nghe đồn”, ví dụ như trường hợp câu chuyện dân gian về bà Phi Yến mắng Nguyễn Ánh. Tuy nhiên, đó chỉ là chi tiết nhỏ trong tổng thể những tư tưởng lớn chứa đựng trong cuốn sách này. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần học thuật và sự dấn thân của tác giả trong tác phẩm. Việc tham khảo các công trình nghiên cứu cùng với việc kết hợp trải nghiệm cá nhân, đã tạo nên một giọng văn đầy hấp dẫn, dễ đọc.

Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng được cấu trúc thành nhiều phần rõ ràng, đi từ những vấn đề nền tảng như độc lập - tự do, đến hành trình tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi mở rộng sang các vấn đề hậu chiến và vị thế Việt Nam trong thế giới đương đại. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận trong việc kết nối lịch sử với hiện tại, và từ đó hướng tới tương lai...

Như trong cuốn sách, tác giả đã dẫn lời của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013), rằng: “Nếu bạn nói chuyện với một người bằng thứ ngôn ngữ họ hiểu, điều đó sẽ đi vào đầu họ. Nếu bạn nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, điều đó sẽ đi vào trái tim”. Vì vậy, chúng tôi, những người làm xuất bản cũng tin rằng, đây sẽ là cuốn sách đi vào trái tim người đọc, vì tác giả đã viết bằng chính ngôn ngữ Việt, trong sáng và dễ hiểu để trình bày một vấn đề tưởng chừng khó hiểu.

Một nền văn hóa đọc lành mạnh không chỉ cần những câu trả lời, mà còn cần những câu hỏi trung thực, có trách nhiệm và mang tính xây dựng. Chính vì thế, NXB Hội Nhà văn đã tiến hành tổ chức bản thảo và xuất bản cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam để gửi đến bạn đọc cả nước một tác phẩm giàu ý nghĩa, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Nhà văn Nguyễn Một

Giám đốc Chi nhánh phía Nam - NXB Hội Nhà văn