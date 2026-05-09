"Chuyện với Thanh" và những bài học giá trị từ lịch sử

Ngày 9-5, tại Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (số 3 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TPHCM), NXB Hội Nhà văn phối hợp An Books và Vietsuccess tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Chuyện với Thanh - Ra khơi rèn chí lớn”.

Chương trình được thực hiện nhân dịp ra mắt ấn phẩm Chuyện với Thanh của tác giả Nguyễn Thành Nam, cựu Chủ tịch FPT Software.

Ấn phẩm "Chuyện với Thanh" giúp bạn đọc có cơ hội được sống lại những ký ức lịch sử của dân tộc

Theo chia sẻ của tác giả Nguyễn Thành Nam, ý tưởng của cuốn sách bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế của ông trong giai đoạn khó khăn trên thương trường. Đầu năm những năm 2000, khi điều hành FPT Software, ông và cộng sự sang Mỹ tìm cơ hội mở rộng thị trường nhưng không đạt kết quả và buộc phải đóng cửa chi nhánh sau một năm.

Chính quãng thời gian này, ông dành nhiều năm để dịch và nghiên cứu cuốn Ho Chi Minh: A life của tác giả William Duiker. Từ những chi tiết cụ thể, ông nhận ra Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhân vật lịch sử mà còn là một con người liên tục đưa ra các quyết định chiến lược trong những bối cảnh vô cùng phức tạp.

Với Chuyện với Thanh, thay vì những bài học lý thuyết, tác giả Nguyễn Thành Nam đã chuyển hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành những nguyên tắc hành động cụ thể cho hiện tại: xác định mục tiêu rõ ràng, kết hợp truyền thống với hiện đại, tin vào con người và nghệ thuật “lấy thế thắng lực” hay “dĩ bất biến, vạn ứng biến”.

Đối với các doanh nhân và người làm chiến lược, cuốn sách được ví như những bài học tình huống lớn, cung cấp lời giải cho bài toán vươn mình khi nguồn lực hạn chế và cách xoay chuyển cục diện trong nghịch cảnh.

Đạo diễn Xuân Phượng kể lại kỷ niệm những lần được gặp Bác Hồ trong những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc

Đặc biệt, dù không phải là cây bút chuyên nghiệp nhưng tác giả Nguyễn Thành Nam lại có cách thức truyền tải thú vị, hấp dẫn và gần gũi. Thay vì chọn lối triển khai biên niên sử khi lồng ghép lịch sử dân tộc, ông xây dựng tác phẩm dưới dạng các cuộc trò chuyện giữa một người thầy và các sinh viên, trong đó cô sinh viên tên Thanh là nhân vật đại diện.

Tác giả Nguyễn Thành Nam (trái) và Thanh, nhân vật đại diện bước ra từ trang sách

Nhờ đó, lịch sử đã không còn là một con đường tất yếu bị đóng khung trong các mốc thời gian, mà là những ngã rẽ nơi mỗi quyết định đều có giá trị và hệ quả tương ứng trong tiến trình đạt đến thành tựu độc lập dân tộc.

QUỲNH YÊN