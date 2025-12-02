Kinh tế

VN-Index tăng phiên thứ 6 liên tục, sắc xanh lan tỏa

VN-Index đã tăng 27 điểm trong phiên, từ mức thấp nhất 1.690,57 tăng lên 1.717,06 khi chốt phiên.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 2-12 rung lắc mạnh nhưng cũng đã ghi nhận phiên tăng điểm thứ 6 nhờ dòng tiền đổ vào mua cổ phiếu giá lên.

Trong phiên giao dịch này, dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa ra khắp các nhóm ngành chứ không dồn vào cổ phiếu trụ như những phiên trước.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng tốt góp phần giúp VN-Index tiếp tục tăng mạnh: TCB tăng 3,01%, HDB tăng 1,59%, EIB tăng 2,3%, MBB tăng 1,51%, CTG tăng 1,34%...

Nhóm chứng khoán cũng phục hồi tích cực: VCI tăng 1,8%, SHS tăng 3,9%, VND tăng 2,75%, TCX tăng 1,3%, CTS tăng 2,24%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản lại có sự phân hóa: VIC tăng 1,89%, VHM tăng 1,04%, CEO tăng 1,6%, TAL tăng 1,42%; PDR, NVL, HDC tăng gần 1%. Ngược lại, KDH giảm 1,76%, NLG giảm 1,28%; DIG, IDC, TCH, VPI, KBC, KHG giảm gần 1%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, tiêu dùng cũng tăng mạnh: PC1, TLG, SAB tăng trần, GEE tăng 5,84%, VJC tăng 6,87%, PET tăng 6,83%, VPL tăng 2,17%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 15,39 điểm (0,90%) lên 1.717,06 điểm với 144 mã tăng, 149 mã giảm và 66 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,96 điểm (0,37%) lên 258,87 điểm với 84 mã tăng, 57 mã giảm và 60 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 24.400 tỷ đồng, tăng 3.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 23.800 tỷ đồng.

Thêm điểm cộng là khối ngoại đã quay lại mua ròng hơn 637 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VJC gần 224 tỷ đồng, VIC hơn 148 tỷ đồng và TCB gần 131 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN

