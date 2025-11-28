Tiếp tục “kéo trụ”, VN-Index vượt 1.690 điểm

Nếu VIC không tăng 5% thì VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, vì riêng VIC đã góp cho VN-Index gần 11 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần (ngày 28-11) ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tục nhưng tái diễn cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”. Nhóm cổ phiếu giảm gần gấp đôi số cổ phiếu tăng.

Cổ phiếu bất động sản là nhóm duy nhất giữ được nhiều sắc xanh dù có sự phân hóa: VIC tăng 5%, VRE tăng 1,78%, DIG tăng 1,98%, IDC tăng 1,26%; VHM, DXG, TCH tăng gần 1%. Ngược lại, KDH giảm 1,13%, KBC giảm 1,12%, VCS giảm 1,44%, VPI giảm 1,76%; NVL, KHG giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ: VIX giảm 2,58%, SSI giảm 1,2%, VND và SHS giảm 1,87%, HCM giảm 1,34%, MBS giảm 1,42%...

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn: MBB giảm 1,06%, ABB giảm 1,37%, STB giảm 1,42%, EIB giảm 1,12%, BID giảm 1,2%; VIB, VCB, ACB, TPB giảm gần 1%. Chỉ còn vài cổ phiếu giữ được sắc xanh: MSB, SHB, CTG, VPB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu công nghiệp, thép cũng giảm: GEX giảm 2,92%, VSC giảm 2,87%, GEE giảm 5,29%; HPG giảm 1,3%, HSG và NKG giảm gần 1%

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,67 điểm (0,40%) lên 1.690,99 điểm với 106 mã tăng, 185 mã giảm và 75 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,52 điểm (0,58%) còn 259,91 điểm với 99 mã giảm, 56 mã tăng và 57 mã đứng giá. Thanh khoản tăng nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 23.800 tỷ đồng, tăng 2.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 25.000 tỷ đồng, tăng 2.800 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại đã quay lại mua ròng hơn 334 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VNM gần 242 tỷ đồng, VIC hơn 128 tỷ đồng và VIX gần 107 tỷ đồng.

