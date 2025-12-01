VN-Index vượt 1.700 điểm, sắc đỏ vẫn bao phủ thị trường

Nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VPL và VRE đồng loạt tăng mạnh đã đóng góp tổng số điểm lớn hơn cả mức tăng của VN-Index.

Phiên giao dịch đầu tháng 12-2025 mặc dù VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ 5, chính thức vượt 1.700 điểm nhưng thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Nếu không có sự góp điểm của bộ tứ nhà Vingroup thì VN-Index đã đóng cửa trong sắc đỏ. VN-Index chốt phiên tăng gần 11 điểm nhưng 4 cổ phiếu: VPL tăng trần, VIC tăng 3,65%, VHM tăng 2,72% và VRE tăng 1,9% đã góp cho VN-Index gần 14 điểm.

Trong khi đó, hầu hết nhóm cổ phiếu chính trên thị trường như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí, thép… đều ngập sắc đỏ; đồng loạt giảm từ 1 đến gần 3%.

Duy nhất nhóm cổ phiếu tiêu dùng là còn giữ được sắc xanh tích cực: SAB tăng 5,6%, DBC tăng 3,19%, BAF 2,22%, PAN 1,27%, MSN tăng 1,81%, VNM tăng 1,41%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,68 điểm (0,63%) lên 1.701,67 điểm với 135 mã tăng, 178 mã giảm và 53 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2 điểm (0,77%) còn 257,91 điểm với 79 mã giảm, 61 mã tăng và 57 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 21.000 tỷ đồng, giảm 2.800 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 22.300 tỷ đồng.

Khối ngoại đã quay lại bán ròng hơn 298 tỷ đồng trên sàn HOSE sau phiên mua ròng liền trước. Top 3 cổ phiếu bị ròng mạnh nhất là VHM gần 228 tỷ đồng, VIC hơn 162 tỷ đồng và VCB gần 65 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN