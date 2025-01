Chứng khoán tuột dốc

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 10-1 giảm sâu vì lực cầu dâng cao. Sắc đỏ bao trùm bảng điện.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm sâu góp phần gây áp lực lớn lên thị trường: STB giảm 3,3%, HDB giảm 2,36%, NAB giảm 3,52%, TCB giảm 2,3%, MSB giảm 2,25%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giảm mạnh: VIX giảm 3,77%, SHS giảm 3,39%, HCM giảm 2,86%, SSI giảm 2,87%, VND giảm 2,97%, FTS giảm 2,23%, ORS giảm 2,19%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đồng loạt giảm: PDR giảm 5%, TCh giảm 4,26%, DXG giảm 3,68%, NVL giảm 3,22%, SIP giảm 3,11%...

Không chỉ các nhóm ngành chính, nhóm tiêu dùng, viễn thông, công nghệ thông tin... cũng giảm mạnh, trong đó, YEG tiếp tục nằm sàn, HNG giảm gần 10%, VHC giảm 4,41%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,29 điểm (1,23%) còn 1.230,48 điểm với đến 238 mã giảm, chỉ còn 78 mã tăng và 40 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,45 điểm (1,1%) còn 219,49 điểm với 110 mã giảm, 42 mã tăng và 57 mã đứng giá. Do nhà đầu tư bán tháo mạnh nên thanh khoản tăng so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 11.300 tỷ đồng, tăng 3.200 tỷ đồng so với phiên hôm qua.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 220 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường là STB hơn 106 tỷ đồng, SSI gần 39 tỷ đồng và HPG gần 36 tỷ đồng.