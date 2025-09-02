Chung nhịp đập tự hào

Hòa chung không khí hân hoan hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu đã cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu nước, khẳng định niềm tự hào dân tộc và thắp lên khát vọng mới hướng tới tương lai.

Sự kiện hưởng ứng Chiến dịch “Cùng Việt Nam tiến bước -1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" ở công viên Ueno, Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam đã tổ chức sự kiện hưởng ứng chiến dịch “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” ở Công viên Ueno. Chương trình có sự tham gia của hơn 200 người, bao gồm du học sinh, lao động, gia đình Việt Nam cùng bạn bè Nhật Bản yêu văn hóa Việt.

Các hoạt động nổi bật gồm đi bộ tập thể trong trang phục truyền thống, giao lưu chụp ảnh cùng cộng đồng nhiếp ảnh và đồng diễn flashmob “Tôi Yêu Việt Nam 2025.” Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU) tổ chức.

Tại Mexico, triển lãm ảnh “Việt Nam: Điểm đến đầy hứa hẹn” mang đến cho người dân thủ đô Mexico City và du khách quốc tế hành trình khám phá sinh động về Việt Nam. Hơn 40 tác phẩm nhiếp ảnh như những ô cửa sổ mở ra hình ảnh đất nước với thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa phong phú và con người nồng hậu.

Ở Cộng hòa Czech, Hội diễn Nghệ thuật truyền thống Việt Nam toàn châu Âu lần thứ hai tại Prague đã khắc họa một bức tranh rực rỡ về bản sắc văn hóa dân tộc trong những ngày hướng về đại lễ. Ngọn lửa nghệ thuật truyền thống thêm một lần bừng sáng nơi trời Âu, kết nối những tâm hồn Việt xa xứ trong tình yêu với âm nhạc, phong tục và cội nguồn.

Hội diễn quy tụ 30 tiết mục đặc sắc, được tuyển chọn từ các câu lạc bộ dân ca người Việt tại nhiều quốc gia châu Âu, minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt nơi đất khách. Điểm nhấn năm nay chính là sự tham gia của thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng.

Không chỉ ở Nhật Bản, Mexico hay Czech, nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh cũng được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm cúng tại Mỹ, Australia, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia… Ở bất cứ nơi đâu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn hướng lòng về Tổ quốc.

PHƯƠNG NAM