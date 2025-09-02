Hà Nội trong sắc thu

Hà Nội những ngày này không chỉ “đẹp” theo nghĩa thị giác, mà còn đẹp trong từng khoảnh khắc đời thường.

Đó là dáng hình những cựu chiến binh tóc bạc phơ, khoác trên mình bộ quân phục đã phai màu theo năm tháng, chậm rãi bước đi bên đường với huân chương lấp lánh trên ngực. Đó là nụ cười hạnh phúc của người mẹ trẻ dắt con nhỏ đến chụp hình lưu niệm bên Lăng Bác.

Và đó cũng là những tà áo dài thướt tha tung bay trong gió sớm, những thiếu nữ Hà thành tay nâng nhẹ lá cờ Tổ quốc, ánh mắt rạng ngời niềm tin và niềm kiêu hãnh.

Từ khắp các tuyến đường phố trung tâm như Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Hàng Bông, Kim Mã… đến tận những ngõ nhỏ thân thuộc của thủ đô văn hiến, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, panô khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh 2-9. Không gian ấy vừa đẹp mắt, vừa chạm tới sâu thẳm tâm hồn mỗi người dân và đánh thức niềm tự hào bất tận về độc lập, tự do, hòa bình, những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã đổi bằng máu xương.

“Tôi cũng như rất nhiều người dân đều xúc động, đều nghẹn ngào khi thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày Tết Độc lập. Đó là niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ”, ông Nguyễn Thanh Tiệp (70 tuổi, ở phường Ba Đình, Hà Nội) giọng run run chia sẻ.

Với ông Tiệp và biết bao người dân khác, Quốc khánh 2-9 không chỉ là một ngày đại lễ, mà là cao trào của thời điểm muôn con tim người Việt cùng đập rộn ràng trong tình yêu đất nước.

Những ngày này, từng dòng người khắp mọi miền đất nước nô nức đổ về thủ đô. Có người vượt quãng đường xa xôi từ miền núi, có gia đình từ miền biển lặn lội suốt đêm và hàng vạn người dầm mưa, thức trắng suốt đêm để chờ khoảnh khắc đoàn quân diễu binh tiến qua phố phường Hà Nội.

Ông Lê Xuân Thắng, cựu chiến binh ở Vĩnh Linh, năm nay đã gần 80 tuổi, chia sẻ: “Nếu không được dự ngày này thì buồn lắm, nên bằng giá nào tôi cũng phải đi”.

Trong dòng chảy rộn ràng ấy, tấm lòng hiếu khách của người Hà Nội tỏa sáng như một vẻ đẹp tự nhiên giữa ngày vui đất nước. Các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, rồi đến tổng duyệt, diễu binh, diễu hành khiến nhiều người khó quên bởi không chỉ có những bước chân mạnh mẽ, hùng dũng của đoàn quân qua phố, mà còn được sống trong nghĩa cử ấm áp của người Hà Nội.

Trên nhiều con phố, dễ dàng bắt gặp những điểm phát miễn phí cờ Tổ quốc, nước uống, bánh mì, quạt mát. Mọi thứ đều giản dị nhưng chan chứa chân tình, đủ để khiến bất kỳ ai đặt chân đến Hà Nội trong những ngày này cũng thấy ấm lòng.

Dọc các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Tràng Thi, Hàng Khay… có những ngôi nhà luôn rộng cửa, sẵn sàng mời khách lạ nghỉ chân, ăn bữa cơm, thậm chí ngủ lại để sáng sớm kịp ra phố xem diễu binh.

Có cửa hàng nghỉ bán, kê ghế gấp, chuẩn bị nước mát, bánh ngọt cùng tấm biển giản dị: “Miễn phí, ai cần cứ dùng tự nhiên”. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, khoảng cách giữa người lạ và người quen dường như tan biến, chỉ còn lại tình người chan chứa.

Với cựu chiến binh Hoàng Văn Phú (75 tuổi, ở tỉnh Nghệ An) thì tấm lòng trân quý của người Hà Nội với bà con khắp nơi trong ngày Tết Độc lập khiến ông xúc động chẳng kém gì màn diễu binh oai hùng.

“Tuyệt vời quá, người dân Hà Nội rất cởi mở, mọi người luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau. Người già, cựu chiến binh như chúng tôi đi đâu cũng được sự chào đón nồng ấm”, ông Phú tâm sự.

Giữa sắc thu Hà Nội trong ngày đại lễ, từng dòng người như hòa chung thành một nhịp bước. Dẫu chẳng quen biết, họ vẫn thấy gần gũi, thân tình như đã gắn bó tự bao đời trong tình yêu đất nước. Ngày Quốc khánh không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là khúc nhạc đồng vọng của triệu con tim Việt Nam, ngân vang niềm tự hào, thắm đượm nghĩa tình.

Với Hà Nội - nơi khởi đầu bao trang sử hào hùng, sự thiêng liêng ấy lặng lẽ tỏa sáng từ những nghĩa cử bình dị, để làm nên một mùa thu lịch sử chan chứa tình người, thấm sâu vào ký ức, không thể nào quên.

QUỐC KHÁNH