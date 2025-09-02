80 năm dưới “Ánh sao độc lập”

Đây là cầu truyền hình nội đô đầu tiên tại TPHCM sau hợp nhất, là bản hòa ca kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, tri ân các thế hệ cha ông đi trước, đồng thời khẳng định khát vọng cùng dựng xây đất nước hùng cường, văn minh.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập"

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 80 năm đã đi qua, thời khắc thiêng liêng ấy vẫn tỏa sáng như “ánh sao” soi đường cho các thế hệ người Việt Nam trên hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Ánh sao độc lập không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân sâu sắc với những thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương, tuổi xuân, gửi lại nơi đất mẹ cả những ước mơ còn dang dở để đất nước được trường tồn, non sông liền một dải.

Trong khúc khải hoàn ca của dân tộc, vẫn còn ngân lên những nốt trầm lắng đọng về những người mẹ, người vợ, người con tiễn đưa người thân ra trận, để rồi ngày toàn thắng, niềm vui hòa cùng nỗi nhớ thương và biết ơn.

Cuộc chiến đấu 30 năm trường kỳ đã khép lại bằng mùa xuân thống nhất nước nhà - năm 1975, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, tự do. Sau ngày thống nhất, miền Nam thành đồng, trong đó có Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đoàn kết, năng động đổi mới, chung sức phát triển.

Năm 2025, tròn 50 năm sau ngày non sông thu về một mối, sự kiện Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức “về một nhà” cùng TPHCM (kể từ ngày 1-7-2025) là một dấu ấn lịch sử quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho một siêu đô thị vùng năng động bậc nhất cả nước.

Chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa nghệ thuật truyền thống. Ngay từ mở màn, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng laser, mapping kết hợp âm hưởng nhạc dân tộc, khẳng định lịch sử và hiện tại luôn song hành trong bước tiến của dân tộc.

Những tiết mục đặc sắc như Đất nước tình yêu (Trọng Tấn - Anh Thơ), trường đoạn Ngọn lửa độc lập với sự kết hợp của vũ đạo, LED - mapping - laser, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tạo nên bức tranh nghệ thuật vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Điểm nhấn khép lại chương trình là bản hợp xướng Giai điệu tự hào hòa cùng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút đồng loạt tại cả 3 điểm cầu, biến đêm hội kỷ niệm lịch sử thành khoảnh khắc thăng hoa khó quên, gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam trong niềm tự hào dân tộc.

Ánh sao độc lập là bản hòa ca của niềm tự hào dân tộc, là dịp để nhân dân cùng nhau ôn lại hành trình 80 năm kiên cường và gửi gắm niềm tin vào tương lai. Trong không khí mùa thu lịch sử, ánh sáng của độc lập, tự do vẫn tỏa rạng, thôi thúc mỗi người Việt Nam tiếp nối truyền thống cha ông, chung sức xây dựng đất nước hùng cường, văn minh.

Chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập được truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 ngày 2-9 trên kênh HTV1, đồng thời kết nối trực tuyến từ 3 điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu (TPHCM). Bên cạnh đêm nghệ thuật, vào lúc 21 giờ, TPHCM bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm gồm: đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

THIÊN THANH