“Sức nóng” tràn ngập phố phường Hà Nội trước giờ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9

Sau cơn mưa lớn chiều 1-9, Hà Nội bước vào buổi tối mát mẻ, nhưng trên nhiều tuyến phố, sức nóng vẫn hầm hập khi hàng ngàn người dân đổ về “cắm trại” chờ xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9.

Phóng viên Báo SGGP ghi nhận hình ảnh cập nhật tối nay, 1-9, tại nhiều cung đường tại Hà Nội:

Lúc 19 giờ 30 phút tại ngã tư Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học giao với Hùng Vương - nơi được coi là "địa chỉ vàng" cho người dân xem diễu binh, diễu hành khi mà hầu hết các đoàn sẽ đi qua đây. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Người dân tại ngã tư Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học giao với Hùng Vương. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nhiều người dân ở tỉnh Phú Thọ cắm chốt ở vỉa hè Liễu Giai lúc 20 giờ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lúc 20 giờ tại ngã tư phố Liễu Giai - Đội Cấn - Văn Cao

Không khí tại hồ Hoàn Kiếm lúc 20 giờ 30 phút, người dân ngồi kín phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Biển người" tại hồ Hoàn Kiếm lúc 20 giờ 30 phút. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Lúc 20 giờ 30 phút, tại ngã ba Ngọc Khánh - Kim Mã, người dân xếp hàng hơn 300m để chờ qua đường Kim Mã. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Lúc 21 giờ 5 phút, người dân nghỉ ngơi ở vỉa hè phố Trần Phú - Hoàng Diệu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Lúc 20 giờ 30 phút, tại các tuyến trung tâm, lực lượng chức năng đã cấm triệt để xe ô tô đi vào. Trên các tuyến phố Trần Phú, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học (nơi các khối diễu binh, khí tài đi qua)... lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Đoạn phố Trần Phú lúc 20 giờ 30 phút. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đoạn phố Trần Phú lúc 20 giờ 30 phút. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phố Giảng Võ - Ngọc Khánh cấm đường từ 19 giờ 30 phút vì lượng người đổ lên ngã tư Kim Mã - Liễu Giai quá đông. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Chương trình văn nghệ tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: THU HÀ

HÀ NGUYÊN - ĐỖ TRUNG - THU HÀ - QUỐC KHÁNH - TIẾN CƯỜNG