Xã hội

“Sức nóng” tràn ngập phố phường Hà Nội trước giờ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9

SGGPO

Sau cơn mưa lớn chiều 1-9, Hà Nội bước vào buổi tối mát mẻ, nhưng trên nhiều tuyến phố, sức nóng vẫn hầm hập khi hàng ngàn người dân đổ về “cắm trại” chờ xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9.

Phóng viên Báo SGGP ghi nhận hình ảnh cập nhật tối nay, 1-9, tại nhiều cung đường tại Hà Nội:

Liễu Giai 1.jpg
Lúc 19 giờ 30 phút tại ngã tư Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học giao với Hùng Vương - nơi được coi là "địa chỉ vàng" cho người dân xem diễu binh, diễu hành khi mà hầu hết các đoàn sẽ đi qua đây. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Liễu Giai 2.jpg
Người dân tại ngã tư Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học giao với Hùng Vương. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Liễu Giai 3.jpg
Liễu Giai 4.jpg
Liễu Giai 5.jpg
Liễu Giai 7.jpg
Nhiều người dân ở tỉnh Phú Thọ cắm chốt ở vỉa hè Liễu Giai lúc 20 giờ. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Liễu Giai - Đội Cấn.jpg
Lúc 20 giờ tại ngã tư phố Liễu Giai - Đội Cấn - Văn Cao
Bờ Hồ.jpg
Không khí tại hồ Hoàn Kiếm lúc 20 giờ 30 phút, người dân ngồi kín phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Bờ Hồ 2.jpg
"Biển người" tại hồ Hoàn Kiếm lúc 20 giờ 30 phút. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Ngã 3.jpg
Lúc 20 giờ 30 phút, tại ngã ba Ngọc Khánh - Kim Mã, người dân xếp hàng hơn 300m để chờ qua đường Kim Mã. Ảnh: QUỐC KHÁNH
1000039125.jpg
Lúc 21 giờ 5 phút, người dân nghỉ ngơi ở vỉa hè phố Trần Phú - Hoàng Diệu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
1000039128.jpg
Lúc 21 giờ 5 phút, người dân nghỉ ngơi ở vỉa hè phố Trần Phú - Hoàng Diệu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Lúc 20 giờ 30 phút, tại các tuyến trung tâm, lực lượng chức năng đã cấm triệt để xe ô tô đi vào. Trên các tuyến phố Trần Phú, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học (nơi các khối diễu binh, khí tài đi qua)... lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Cấm đường 1.jpg
Đoạn phố Trần Phú lúc 20 giờ 30 phút. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Cấm đường 2.jpg
Đoạn phố Trần Phú lúc 20 giờ 30 phút. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Cấm đường 3.jpg
Phố Giảng Võ - Ngọc Khánh cấm đường từ 19 giờ 30 phút vì lượng người đổ lên ngã tư Kim Mã - Liễu Giai quá đông. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Mỹ Đình.jpg
Chương trình văn nghệ tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: THU HÀ
Tin liên quan
HÀ NGUYÊN - ĐỖ TRUNG - THU HÀ - QUỐC KHÁNH - TIẾN CƯỜNG

Từ khóa

Ngã tư Hàng Cháo Phố Hàng Khay Phố Liễu Giai Liễu Giai Nguyễn Thái Học Diễu binh Hùng Vương Hàng Khay Phố Trần Phú A80

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn