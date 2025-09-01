“Sức nóng” tràn ngập phố phường Hà Nội trước giờ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9
Sau cơn mưa lớn chiều 1-9, Hà Nội bước vào buổi tối mát mẻ, nhưng trên nhiều tuyến phố, sức nóng vẫn hầm hập khi hàng ngàn người dân đổ về “cắm trại” chờ xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9.
Phóng viên Báo SGGP ghi nhận hình ảnh cập nhật tối nay, 1-9, tại nhiều cung đường tại Hà Nội:
Lúc 20 giờ 30 phút, tại các tuyến trung tâm, lực lượng chức năng đã cấm triệt để xe ô tô đi vào. Trên các tuyến phố Trần Phú, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học (nơi các khối diễu binh, khí tài đi qua)... lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực.