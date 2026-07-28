Hội Âm nhạc TPHCM về nguồn “Theo dấu chân những người anh hùng”

Tham dự đoàn về nguồn có Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM Nguyễn Quang Vinh; Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM - nhạc sĩ Lê Đức Pháp, cùng các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ và 24 hội viên mới.
Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM lần lượt đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Đền thờ và Tượng đài Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM) và Đền thờ Bác Hồ cùng các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Minh Đạm (xã Phước Hải, TPHCM), những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.
Trong chuyến về nguồn, Hội Âm nhạc TPHCM kết hợp tổ chức lễ kết nạp 24 hội viên mới tại Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm tăng cường đội ngũ hội viên trẻ tài năng, nhiệt huyết với nghề, tích cực tham gia vào các hoạt động tổ chức biểu diễn, sáng tác tác phẩm âm nhạc mới, lan tỏa các ca khúc hay, ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh sự phát triển chung của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật TPHCM.
Buổi tối cùng ngày, Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức chương trình giao lưu với Chi hội Bà Rịa - Vũng Tàu với chủ đề Âm nhạc tỏa sáng.