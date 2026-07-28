Văn hóa

Hội Âm nhạc TPHCM về nguồn “Theo dấu chân những người anh hùng”

SGGPO

Ngày 28-7, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức chuyến đi về nguồn và kết nạp hội viên mới với chủ đề Theo dấu chân những người anh hùng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2047 - 27-7-2026), hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Âm nhạc TPHCM (28-11-1981 - 28-11-2026).

Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức chuyến đi về nguồn và kết nạp hội viên mới với chủ đề "Theo dấu chân những người anh hùng". Ảnh: THÚY BÌNH
Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức chuyến đi về nguồn và kết nạp hội viên mới với chủ đề "Theo dấu chân những người anh hùng". Ảnh: THÚY BÌNH

Tham dự đoàn về nguồn có Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM Nguyễn Quang Vinh; Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM - nhạc sĩ Lê Đức Pháp, cùng các nhạc sĩ, ca sĩ trẻ và 24 hội viên mới.

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Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM chụp ảnh kỷ niệm tại Đền liệt sĩ căn cứ Minh Đạm. Ảnh: THÚY BÌNH

Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM lần lượt đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Đền thờ và Tượng đài Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM) và Đền thờ Bác Hồ cùng các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Minh Đạm (xã Phước Hải, TPHCM), những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

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Các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ nghe thuyết minh viên giới thiệu, thông tin, về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng anh dũng, kiên trung, bất khuất của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chuyến về nguồn, Hội Âm nhạc TPHCM kết hợp tổ chức lễ kết nạp 24 hội viên mới tại Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm tăng cường đội ngũ hội viên trẻ tài năng, nhiệt huyết với nghề, tích cực tham gia vào các hoạt động tổ chức biểu diễn, sáng tác tác phẩm âm nhạc mới, lan tỏa các ca khúc hay, ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh sự phát triển chung của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật TPHCM.

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Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức lễ kết nạp 24 hội viên mới. Ảnh: THÚY BÌNH

Buổi tối cùng ngày, Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức chương trình giao lưu với Chi hội Bà Rịa - Vũng Tàu với chủ đề Âm nhạc tỏa sáng.

THÚY BÌNH

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Hội Âm nhạc TPHCM Bảo tàng Bà Rịa Lê Đức Pháp Khu Đền Lê Uyên Phương Đền thờ Bác Hồ Đinh Hoàng Vũ Hoàng Lương Nguyễn Quang Vinh

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