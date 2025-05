Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Các nghệ sĩ tham dự chương trình

Được dàn dựng công phu, chương trình gồm 3 trường đoạn mang đậm dấu ấn cuộc đời cách mạng của Người: “Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành”, “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh” và “Việt Nam! Kỷ nguyên vươn mình”. Mỗi phần không chỉ tái hiện chân dung vị lãnh tụ thiên tài qua các mốc thời gian lịch sử mà còn làm nổi bật di sản tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nền tảng bền vững cho lý tưởng cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng đạo diễn chương trình, cho biết, các tiết mục liên khúc Bác Hồ với thiếu nhi, Dấu chân phía trước, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác… sẽ được dàn dựng kết hợp giữa ca múa nhạc truyền thống, công nghệ 3D mapping hiện đại, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như: NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Hòa Minzy, Anh Tú, Linh Chi Sao Mai, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Hoàng Hồng Ngọc, Nhóm Be singer, Huyền Trang, Mai chi, An Thu An; các nghệ sĩ nhà hát kịch, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Qua chương trình, công chúng không chỉ được tiếp cận chân dung Hồ Chủ tịch một cách gần gũi mà còn được hun đúc tinh thần yêu nước, lý tưởng sống cao đẹp và khát vọng cống hiến. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật đơn thuần, mà còn là dịp để toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ôn lại và tri ân công lao to lớn của Bác Hồ, vị cha già dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và động lực xây dựng đất nước ngày càng hùng cường.

“Người là Hồ Chí Minh” là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng, giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

MAI AN