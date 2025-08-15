Phường Phú An (TPHCM) phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, nghĩa tình

Với truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, đoàn kết, sáng tạo, phường Phú An (TPHCM) phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị sinh thái, văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Phú An (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đến dự.

Gìn giữ, bồi đắp và phát huy giá trị truyền thống

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những kết quả tiến bộ, đáng trân trọng của phường Phú An trong nhiệm kỳ qua, coi đây là động lực để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, trong giai đoạn mới, Đảng bộ phường phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, có hệ thống; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VĂN MINH

“10 nội dung về công tác xây dựng Đảng có mối quan hệ mật thiết, liên thông với nhau, là cơ sở chính trị để Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, đồng chí nêu rõ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú An ra mắt. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí cũng đề nghị tăng cường giám sát và phản biện xã hội, quan tâm đầu tư xây dựng, chọn lựa cán bộ có tâm huyết, kinh nghiệm, uy tín với quần chúng nhân dân và cộng đồng dân cư để làm công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân.

Nêu rõ đơn vị hành chính cấp xã là gần dân nhất, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Đảng bộ cần áp dụng phương châm trong triển khai lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực công tác, mọi mặt đời sống xã hội. Đó là nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và người dân thụ hưởng thật, để phấn đấu xây dựng phường Phú An đến năm 2030, trở thành đô thị sinh thái, văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Phấn đấu không còn hộ nghèo, tái nghèo

Sau sáp nhập, phường Phú An có diện tích tự nhiên và dân số gia tăng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, phường có không gian phát triển mới và yêu cầu tận dụng cơ hội phát triển vượt trội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí gợi mở, cần nghiên cứu phối hợp đồng bộ cả hệ thống chính trị và vận động các giai tầng, các tầng lớp nhân dân bảo vệ chất lượng nguồn nước các con sông, kênh rạch để từng bước thực hiện kinh tế ven sông có tính đặc trưng, bám lấy sông rạch để quy hoạch mỹ quan đô thị - nông thôn, gắn với du lịch sinh thái.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại mưa, lũ. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, triển khai, tích hợp đồng bộ, toàn diện 4 Nghị quyết trụ cột (Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị) vào công tác lãnh đạo Đảng, cụ thể hóa nhiệm vụ vào phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước của chính quyền phường Phú An. “Đây chính là động lực chính trị và cơ hội về phát triển một cách toàn diện, bền vững”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Phường cũng cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo việc phát triển kinh tế phải đồng bộ với phát triển văn hóa – xã hội, với các chỉ số về con người, các tiêu chí về bảo vệ môi trường.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Nêu rõ trên địa bàn phường Phú An còn 107 hộ nghèo và 109 hộ cận nghèo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Đảng bộ phường phải cam kết chính trị mạnh mẽ và cao hơn trong nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo các hộ nghèo được tiếp cận 5 dịch vụ xã hội cơ bản, giảm nghèo đa chiều theo tiêu chuẩn chung của TPHCM. “Phường phải quyết tâm phấn đấu không còn hộ nghèo và không để tái nghèo”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nêu rõ.

Trước khi diễn ra đại hội, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo phường dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Đảng bộ phường Phú An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có chiều sâu các nội dung, yêu cầu trên là phường đã thực hiện vào tiến trình của phương châm “An ninh, an toàn, an sinh” trong suốt quá trình lãnh đạo. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, phường Phú An sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, xây dựng phường Phú An đến năm 2030 trở thành đô thị sinh thái, văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình, xứng đáng hòa chung vào tiến trình phát triển thịnh vượng và hội nhập của TPHCM.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 33 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú An, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền hơn 30,4 triệu đồng.

VĂN MINH