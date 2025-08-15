TPHCM triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể với Ấn Độ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey, khẳng định, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 30-7 đến ngày 1-8 đã tạo thêm động lực mới cho trao đổi chính trị song phương, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Theo Tổng Lãnh sự Vipra Pandey, song song với động lực chính trị, hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt 15 tỷ USD. Bên cạnh đó, hợp tác an ninh hàng hải đã thể hiện tầm nhìn chung của hai nước về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.

Tại TPHCM, Tổng Lãnh sự Vipra Pandey đánh giá cao việc ra mắt Trung tâm giáo dục, phát triển kỹ năng và đào tạo (CESDT) vào tháng 11-2024, nhằm trang bị cho thanh niên Việt Nam các kỹ năng chất lượng cao phục vụ lực lượng lao động hiện đại. Các kết nối văn hóa và tâm linh cũng được làm mới theo những cách đặc biệt trong năm qua. Tổng Lãnh sự Vipra Pandey cho rằng giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển nhờ vào du lịch. Trong năm qua, hơn 500.000 du khách Ấn Độ đã đến Việt Nam, trong khi số lượng người Việt Nam tới Ấn Độ cũng tăng lên, nhiều đường bay thẳng mới được khai thác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Thay mặt chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy gửi đến Tổng Lãnh sự Vipra Pandey, Phu nhân cùng toàn thể công dân Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại TPHCM lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm lần thứ 79 Quốc khánh Ấn Độ.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy khẳng định, TPHCM luôn mong muốn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ cũng như tăng cường hợp tác giữa TPHCM với các đối tác Ấn Độ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bên cạnh hợp tác kinh tế, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên được khắc họa qua các công trình văn hóa mang đậm dấu ấn của tình hữu nghị. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm Thủ đô New Delhi, được khánh thành năm 2022, và tượng Lãnh tụ Mahatma Gandhi tại trung tâm TPHCM, được khánh thành năm 2023, không chỉ vinh danh các vị lãnh tụ kiệt xuất của hai quốc gia mà còn trở thành biểu tượng nhắc nhớ các thế hệ mai sau về những giá trị cao quý của độc lập, tự do và hòa bình.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ thiện chí của TPHCM trong việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Mumbai xinh đẹp, đồng thời mong muốn hai thành phố sẽ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cam kết luôn đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và các đối tác Ấn Độ trong việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp, triển khai các sáng kiến và cùng nhau phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Lãnh đạo TPHCM và Tổng Lãnh sự Ấn Độ cùng Phu nhân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THỤY VŨ

THỤY VŨ