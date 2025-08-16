Sẽ thả 800 con chim bồ câu trong lễ diễu binh, diễu hành

Chiều 15-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã họp về công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Cuộc họp tập trung đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhất là việc tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân cả nước theo dõi, tham gia.

Theo báo cáo sơ bộ gửi về ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan đang nỗ lực hoàn thành những khâu cuối cùng trong việc tập dượt, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành, các hoạt động nghệ thuật... chào mừng. Nhiều hoạt động gặp mặt tri ân lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng được triển khai xuống từng địa phương. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, hội thảo, tọa đàm và thi đua được tổ chức sâu rộng...

Tuy nhiên, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, ngoài thực hiện đúng đề án, Hà Nội nên có các phương án đón tiếp nhân dân, du khách chu đáo, chân tình; tham khảo kinh nghiệm của TPHCM vừa qua trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Liên quan tới nội dung này, đại diện TP Hà Nội cho biết sẽ bố trí 6 điểm đón tiếp tại các cửa ngõ lớn, huy động 8.000 tình nguyện viên, cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ miễn phí và nhà vệ sinh lưu động phục vụ nhân dân.

Tại nhiều điểm trong thành phố sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật, mở thêm các tour du lịch, tăng cường các chuyến xe buýt để kết nối các điểm đến trong thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết thường xuyên đôn đốc, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Đối với lực lượng không quân, nhiều phương án được xây dựng tùy theo tình hình thời tiết tại Hà Nội trong ngày 2-9 (nếu thời tiết tốt, hoạt động thả bẫy nhiệt sẽ được thực hiện tại khu vực Hồ Tây). Theo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, các chương trình nghệ thuật đã hoàn tất kịch bản. Riêng đối với chương trình diễn ra sáng 2-9, sau phần diễu hành các khối quần chúng, chương trình văn hóa - nghệ thuật sẽ có sự góp mặt của 80 nghệ sĩ tiêu biểu, khép lại bằng màn thả 800 chim bồ câu.

Tối 2-9, theo thống kê sơ bộ, dự kiến 34/34 tỉnh thành sẽ đồng loạt tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa, quy mô tùy điều kiện xã hội hóa.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã xây dựng kịch bản truyền hình chi tiết tới từng block 3-4 giây nhằm đảm bảo có những khung hình tốt nhất, đồng thời sẽ cung cấp tín hiệu trực tiếp cho báo chí, trang tin chính thức nhằm lan tỏa hình ảnh về sự kiện. VTV hiện đang phối hợp nhằm kết nối sóng trực tiếp tới hệ thống rạp CGV toàn quốc để phục vụ người dân có thể theo dõi sự kiện tập trung.

Bộ Ngoại giao đang phối hợp các cơ quan liên quan để triển khai phương án hỗ trợ tác nghiệp cho đội ngũ 112 phóng viên nước ngoài và phóng viên là kiều bào đăng ký.

MAI AN