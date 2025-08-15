Xã Long Sơn cần khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp hóa dầu

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, xã Long Sơn cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu.

Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, TPHCM)

Ngày 15-8, Đảng bộ xã Long Sơn (TPHCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo với đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn, cho biết, Đảng bộ xã được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng, không sáp nhập và hiện có 19 tổ chức Đảng trực thuộc với 335 đảng viên. Xã có diện tích tự nhiên 56,7 km², có 9 thôn với gần 18.000 nhân khẩu.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Long Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Sơn đề ra 7 mục tiêu trọng tâm, trong đó nhấn mạnh phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng hình thành các khu đô thị, du lịch sinh thái gắn với công nghiệp lọc hóa dầu và các ngành phụ trợ; thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM gợi mở, xã Long Sơn cần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, dám nghĩ - dám làm, gần dân, sát dân và trách nhiệm cao. Cùng với đó, bám sát chương trình hành động để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là 2 khâu đột phá: Tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số và đẩy nhanh thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Đại hội cũng đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tấn Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

PHÚ NGÂN