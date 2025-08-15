Phát triển xã Phú Hòa Đông (TPHCM) thành đô thị sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao

Theo đồng chí Phạm Thành Kiên, với lợi thế vị trí địa lý, diện tích rộng, hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ và truyền thống lịch sử, xã Phú Hòa Đông có đủ tiềm năng để phát triển thành một đô thị sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa đặc sắc.

Đồng chí Phạm Thành Kiên tặng hoa chúc mừng đại hội

Chiều 15-8, Đảng bộ xã Phú Hòa Đông (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM nhận xét, xã Phú Hòa Đông được xác định là trung tâm kinh tế, hành chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế của khu vực cửa ngõ TPHCM kết nối với tỉnh Tây Ninh.

Với lợi thế vị trí địa lý, diện tích rộng, hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ và truyền thống lịch sử, xã có đầy đủ tiềm năng để phát triển thành một đô thị sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa đặc sắc.

Đại biểu dự đại hội

Đồng chí Phạm Thành Kiên đề nghị Đảng bộ xã Phú Hòa Đông tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn về thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái gắn với đô thị hóa nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Thành Kiên phát biểu chỉ đạo

Xã cần tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ, hiệu quả, hiện đại, trong sạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa Đông Nguyễn Văn Nghĩa, xã xác định lấy việc khai thác hiệu quả các tiềm năng về đất đai, lao động, vị trí địa lý và các khu, cụm công nghiệp làm nền tảng để phát triển kinh tế. Xã định hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa, hướng tới một đô thị sinh thái, hiện đại, có chất lượng sống tốt và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Đồng chí Phạm Thành Kiên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hòa Đông nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa Đông Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại đại hội

Đồng thời, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hòa Đông nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Thị Ánh Tuyết làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

NGÔ BÌNH