Phường Tân Phú thực hiện 5 đột phá, 27 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Tham dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Ngưỡng; đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Phú quyết tâm thực hiện 5 đột phá, 27 chỉ tiêu, 5 công trình trọng điểm và 12 chương trình triển khai Nghị quyết Đại hội, hướng đến mục tiêu xây dựng phường giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong đó, nổi bật là: 100% cán bộ, công chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp; 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc áp dụng “phòng họp không giấy”; tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10,9%; xây dựng, sửa chữa chống dột ít nhất 20 căn nhà cho hộ dân khó khăn; phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người tăng tối thiểu 12% trở lên...

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường tiền thân của phường Tân Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cụ thể, đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế; 55 tuyến đường, hẻm được nâng cấp, mở rộng...

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu, trong bối cảnh hiện nay, Đảng bộ phường Tân Phú phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình cùng thành phố bước vào kỷ nguyên mới.

Phường cần tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, sâu sát thực tiễn. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; kết nối, tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh nhất có thể.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng đề nghị, lãnh đạo phường tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đồng thời, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, có giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn.

Với đặc thù địa bàn đô thị, dân cư đông đúc, tiềm ẩn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang phường phải xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xuyên suốt.

Cần ứng dụng tốt công nghệ trong công tác quản lý cư trú, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin từ nhân dân, giữ vững ổn định địa bàn từ sớm, từ xa.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Phú

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Thị Kim Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Phú phát động, nhận được hơn 51 triệu đồng ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ.

CẨM TUYẾT