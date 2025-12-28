Chương trình Vầng trăng cổ nhạc “Yêu và mơ”

Tối nay 28-12, tại Phim trường Nhà hát HTV, Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức ghi hình và phát sóng chương trình Vầng trăng cổ nhạc - lần 259 với chủ đề Yêu và mơ .

NSND Quế Trân

Trong không khí những ngày cuối năm tất bật, cuộc sống như càng thêm hối hả. Dẫu vậy, đâu đó vẫn hiện hữu những khoảng lặng thật yên bình.

NSƯT Võ Minh Lâm

Từ sự hiện hữu của những khoảng lặng an yên quý giá và đáng yêu của cuộc sống, chương trình Vầng trăng cổ nhạc - lần 259 chủ đề Yêu và mơ mong muốn đưa khán giả đến với không gian nghệ thuật đậm chất trữ tình, nơi những cung bậc yêu thương được kể bằng giai điệu ngọt ngào, bằng lời ca mộc mạc mà sâu lắng, giúp khơi gợi lại bao kỷ niệm thân thương của một thời trái tim nhiều mơ mộng.

Đặc biệt, qua từng tiết mục, khán giả sẽ cùng cảm nhận vẻ đẹp những cung bậc tình cảm khác nhau của tình yêu, những cảm xúc có sự dịu dàng, sâu lắng, có niềm tin và hy vọng.

NSƯT Vân Khánh

Tham gia biểu diễn trong chương trình có NSND Tấn Giao, NSND Quế Trân, NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Linh Trung, NSƯT Ngọc Đợi và các nghệ sĩ trẻ.

Các nghệ sĩ sẽ lần lượt trình diễn các tiết mục ca cảnh: Yêu và mơ, Nếu anh về bên em, Tình cờ - Du ca, Hoàng hôn, Thằng Tư con Bốn, Bướm mơ, tiểu phẩm Tổng kết tình yêu.

THÚY BÌNH