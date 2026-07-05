Anh trai vượt ngàn chông gai 2026: Loạt hit quốc dân trở lại

Trong phần mới nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã lộ diện 5 “chiến tướng” đầu tiên và màn thiết lập 8 nhóm mới. Cùng với đó, những ca khúc quốc dân trở lại khiến khán giả chú ý.

Tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công chiếu tối 4-7 mang đến bữa tiệc âm nhạc với 28 tiết mục, dài tổng cộng 5 tiếng 45 phút.

Tập này có 3 cặp đấu với các nhóm: Anh Tài Hào Hoa (Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền, Tùng Mint) - Anh Tài Nội Lực (Đông Hùng, Hoàng Rob, Phùng Minh Cương); Anh Chàng Nhà Bên (Hoàng Tôn, OSAD, Thái Lê Minh Hiếu) - Tổ Đội Sóng Ngầm (Thái VG, Cheng, It’s Charles); Biệt Đội Tái Xuất (BB Trần, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm) - Anh Tài Tình (Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú, 14 Casper).

Chương trình đã vinh danh 5 "Chiến tướng xuất sắc nhất" gồm: BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh.

Bên cạnh đó, danh hiệu “Chiến thắng của chiến thắng” thuộc về nhóm Anh Tài Nội Lực. Nhóm mang đến câu chuyện đậm chất điện ảnh cùng ca khúc Những bàn chân lặng lẽ (nhạc sĩ Vũ Thảo). Từ đêm qua đến nay, hàng loạt clip của ca khúc này trở nên viral (phổ biến) khắp các nền tảng mạng xã hội và được đông đảo khán giả quan tâm, bình luận.

Nhóm Anh Tài Tình hội tụ dàn hit-maker đình đám đã tự viết thêm phần X-part cho bản hit quốc dân Nàng Thơ. Để phần trình diễn mới mẻ, Hoàng Dũng nhường phần hát chính cho 14 Casper. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hát và bè phối, trong khi Vương Anh Tú viết và trình bày đoạn đẩy ca khúc lên cao trào.

Tổ Đội Sóng Ngầm lại khai thác chất liệu dân gian với Dạt vào tim em, phát triển từ giai điệu Bèo dạt mây trôi.

Nhóm Anh Tài Tình

Sau tập này, 34 anh tài được chia lại thành 8 nhà và chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn.

8 nhà sẽ bước vào công diễn 1 chủ đề “Người đàn ông trên lưng ngựa” diễn ra vào tối thứ bảy (11-7), trên kênh VTV3 và YouTube YeaH1 Show. Các anh tài sẽ có 7 bài hát đề bài chứa X-part và 1 bài X-Song (bài hát sáng tác mới hoàn toàn).

TIỂU TÂN