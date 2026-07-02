"Trái tim múa 7" lan tỏa yêu thương qua nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Trái tim múa 7" với chủ đề "Việt Nam tinh hoa diễn xướng" sẽ diễn ra tối 7-7, tại Hội trường C (Cơ sở 1), Trường Đại học Văn hóa TPHCM (phường An Khánh, TPHCM).

Theo ban tổ chức, chương trình có các hoạt động đón khách và trải nghiệm như check-in thảm đỏ, triển lãm số về diễn xướng dân gian Việt Nam, thưởng thức nghệ thuật diễn xướng dân gian, trải nghiệm chất liệu múa dân gian dân tộc Việt Nam, giới thiệu chân dung các đại sứ của chương trình.

Hai phần "Chạm vào diễn xướng" và "Bật nốt tinh hoa" là điểm nhấn của chương trình, hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục đặc sắc và trải nghiệm thú vị.

Thông qua nghệ thuật múa, chương trình góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời gây quỹ cho các hoạt động cộng đồng.

