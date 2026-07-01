Hương Tràm tái xuất với sản phẩm âm nhạc dân gian đương đại

Ca sĩ Hương Tràm vừa ra mắt MV “gái Nghệ” vào tối 1-7, một sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại, khai thác chất liệu văn hóa quê hương Nghệ An.

Bản phối của bài hát gái Nghệ là sự giao thoa hài hòa giữa chất liệu dân ca ví giặm truyền thống và âm nhạc điện tử sôi động, mang lại cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ cho người nghe.

Chữ “Nghệ” trong tựa đề bài hát vừa là quê hương Nghệ An của Hương Tràm, vừa là sự tâm huyết với nghệ thuật mà cô theo đuổi

Đặc biệt, cha cô là NSND Tiến Dũng chính là người đảm nhận phần hò ví giặm trong MV, tạo nên sự giao thoa đầy cảm xúc giữa hai thế hệ truyền thống và hiện đại.

Khán giả có thể bắt gặp một Nghệ An như một “viện bảo tàng sống” với hình ảnh cá gỗ, xe lam cũ, hay những chiếc áo đặc trưng của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Thậm chí, khu chợ Vinh quen thuộc cũng được biến hóa thành một sàn diễn thời trang ấn tượng, nơi những chất liệu bình dân như chiếu hoa, khăn nhựa, ghế nhựa đám cưới được khoác lên màu áo nghệ thuật mới mẻ.

Phân cảnh trong MV "gái Nghệ" của Hương Tràm

Với MV gái Nghệ, Hương Tràm không chỉ thay đổi phong cách từ ballad hay dance sang dân gian đương đại mà còn thể hiện niềm tự hào về quê hương.

THU HƯƠNG