Chiều 9-7, ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV " Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? " đánh dấu lần trở lại với sáng tác mới của nhạc sĩ Đạt Max.

"Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" - MV truyền cảm hứng của Tùng Dương. Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Nhạc sĩ Đạt Max cho biết, ban đầu, anh chỉ xem đây là một câu nói theo trào lưu. Nhưng càng suy ngẫm, anh càng thấy đó là tâm trạng của nhiều người vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ dù từng hoài nghi bản thân.

Theo Đạt Max, "rực rỡ" là được sống với đam mê và tạo nên những ca khúc chạm đến cảm xúc người nghe. Anh chọn Tùng Dương thể hiện tác phẩm vì tin vào giọng hát giàu nội lực và cảm xúc.

Ê kíp thực hiện MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?". Ảnh MẠNH NGUYỄN

MV do Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) đạo diễn, kể ba câu chuyện về một nhiếp ảnh gia, nhân viên văn phòng và sinh viên chạy xe ôm công nghệ, cùng hành trình chật vật theo đuổi ước mơ.

Ba câu chuyện khác nhau nhưng cùng đặt ra một câu hỏi: liệu một cuộc đời bình thường, không hào quang, có đáng để tự hào? Theo ê-kíp, MV muốn khẳng định giá trị của mỗi con người không được đo bằng sự nổi tiếng hay thành công theo chuẩn mực xã hội. Điều tạo nên một cuộc đời ý nghĩa là dám lựa chọn, dám thất bại và kiên trì với điều mình tin tưởng.

Nam ca sĩ mong muốn MV sẽ đem đến nhiều năng lượng tích cực cho các bạn trẻ. Ảnh MẠNH NGUYỄN

Tùng Dương cũng cho biết, anh bị thu hút ngay từ tên ca khúc, bởi đây là câu hỏi chạm đến trăn trở của nhiều người giữa áp lực thành tích và sự nổi bật.

Anh chia sẻ, một cuộc đời đáng tự hào không nhất thiết phải gắn với hào quang hay sự công nhận của xã hội. Điều quan trọng là mỗi người dám yêu thương, dám lựa chọn, dám thất bại và kiên trì với điều mình tin tưởng.

VĨNH XUÂN