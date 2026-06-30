Bức Tường, Microwave, Chillies, MayDays… hội tụ tại VTV Fanzone World Cup 2026

Ban tổ chức công bố thông tin sự kiện

VTV Fanzone World Cup 2026 diễn ra tại Nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ) vào các ngày 14, 15 và 19-7 với mô hình ngày hội bóng đá - giải trí - văn hóa quy mô lớn. Dự kiến có khoảng 5.000 khán giả mỗi đêm.

Theo ông Nguyễn Quang Sáng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ, năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên VTV sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026 trên toàn bộ hệ sinh thái phát sóng, bao gồm cả quyền trình chiếu công cộng chính thức do FIFA cấp phép. Điều này cho phép người hâm mộ Việt Nam lần đầu tiên được trải nghiệm mô hình theo dõi FIFA World Cup 2026 trong không gian dành riêng cho người hâm mộ (fanzone) theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại sự kiện, khán giả sẽ theo dõi các trận đấu bán kết, chung kết World Cup 2026 trên hệ thống màn hình LED 4K rộng tới 500m², dự kiến xác lập kỷ lục màn hình Led trình chiếu bóng đá lớn nhất Việt Nam, kết hợp hệ thống âm thanh 3D, hiệu ứng ánh sáng đa tầng và thiết kế không gian mang tinh thần sân vận động hiện đại.

Không gian ngày hội mở cửa từ 20 giờ với nhiều hoạt động: giao lưu cùng cầu thủ, chuyên gia, khách mời; khu trải nghiệm, hoạt động tương tác cộng đồng. Đặc biệt, điểm độc quyền của chương trình nằm ở trải nghiệm bình luận trực tiếp ngay tại sự kiện.

BLV Tô Minh và Quang Vinh sẽ tham gia bình luận tại sự kiện

Trước các trận đấu, khán giả được trải nghiệm chương trình âm nhạc Midnight Live Concert do nhạc sĩ Huy Tuấn, nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey, đạo diễn sân khấu Thiên Trường thực hiện. Các chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc màu sắc đa dạng.

Tối 14-7 (trận bán kết 1) sẽ có ca sĩ Minh Tốc & Lam, Chillies, MayDays; tối 15-7 (trận bán kết 2) có Giấy Gấp, Thịnh Suy, Microwave; tối 19-7 (trận chung kết) là Live Concert của Bức Tường cùng Nguyễn Việt Lâm, Phạm Anh Khoa.

Các nghệ sĩ tham gia VTV Fanzone World Cup 2026

“Chúng tôi chọn các nghệ sĩ có màu sắc đa dạng, từ indie, alternative đến rock. Họ có hát live cực kỳ tốt, có khả năng tạo nên nhiều sắc thái cảm xúc tương ứng với từng đêm đấu, rất phù hợp với không khí cuồng nhiệt của bóng đá”, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

TIỂU TÂN