Đạo diễn Lương Đình Dũng khởi động dự án phim quảng bá Việt Nam

Chiều 30-6, tại Hà Nội, dự án phim quảng bá Việt Nam với tên gọi "Profile Đất nước của tôi" (Vietnam: Beyond Words) chính thức được công bố. Dự án được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu Việt Nam với thế giới.

Nhiều hình đẹp của Việt Nam sẽ được thu trọn vào trong dự án phim "Profile Đất nước của tôi". Ảnh BTC cung cấp

Bộ phim do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện, dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL.

Theo ê-kíp, phim dài 15 phút sẽ được ghi hình tại 34 tỉnh, thành phố. Tác phẩm tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, với khoảng 300 nhân sự cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ công bố dự án. Ảnh XUÂN ĐỨC

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông đánh giá, đây là dự án tiên phong quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng điện ảnh. Ông cho rằng phim không nhằm kể đầy đủ mọi câu chuyện về đất nước mà là "cánh cửa gợi mở", khơi dậy mong muốn khám phá Việt Nam của công chúng quốc tế.

"Mục tiêu lớn nhất của bộ phim là khiến khán giả quốc tế sau khi xem sẽ mong muốn đến Việt Nam để trải nghiệm ẩm thực và văn hóa", Thứ trưởng nhấn mạnh. Dự án được kỳ vọng tạo tiền đề xây dựng các nội dung quảng bá chuyên sâu về văn hóa, di sản, ẩm thực và bản sắc từng địa phương.

Chia sẻ với báo chí, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết, Cục sẽ đồng hành cùng ê-kíp trong quá trình thực hiện để tạo nên tác phẩm quảng bá xứng tầm. Theo ông, sự kết hợp giữa điện ảnh và nền tảng số sẽ giúp đưa hình ảnh Việt Nam đến công chúng toàn cầu nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Đại diện Cục Điện ảnh và đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ tại lễ công bố dự án. Ảnh: XUÂN ĐỨC

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, bộ phim được xây dựng từ quan niệm "không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về Việt Nam". Mỗi vùng đất, con người là một câu chuyện, góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về Việt Nam giàu bản sắc, hiện đại, từ đó khơi gợi nhu cầu khám phá của du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.

Theo kế hoạch, “Profile Đất nước của tôi” sẽ ra mắt ngày 24-11-2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, sau đó phát hành trên nền tảng số và sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong, ngoài nước.

Tác phẩm cũng sẽ được tích hợp mã QR tại cửa khẩu, sân bay, cơ quan đại diện ngoại giao, khách sạn và nhiều địa điểm công cộng. Năm 2027, phim dự kiến tham dự các liên hoan phim quốc tế nhằm tiếp tục lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

VĨNH XUÂN