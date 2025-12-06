TPHCM sẽ có hơn 3.000 căn nhà ở xã hội được mở bán

Xã hội

TPHCM sẽ có thêm 3.030 căn nhà ở xã hội, trong đó 1.376 căn nhà liền kề và 1.654 căn hộ chung cư được mở bán tại phường Bình Dương.

TPHCM sẽ có thêm 3000 căn nhà ở xã hội được mở bán. Ảnh: THANH HIỀN
Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố thông tin mở bán nhà ở xã hội tại dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú, phường Bình Dương, TPHCM do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (thành viên Tập đoàn Kim Oanh) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 26,7 ha, gồm 3.030 căn nhà ở xã hội, trong đó 1.376 căn nhà liền kề và 1.654 căn hộ chung cư, được chia thành bốn dự án thành phần.

Mức giá bán tạm tính trung bình với nhà liền kề là 16,7 triệu đồng mỗi m2, căn hộ chung cư khoảng 26,4 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng nhưng chưa có kinh phí bảo trì 2%.

Sở Xây dựng lưu ý, chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với khách hàng khi đủ điều kiện được bán theo quy định của pháp luật về nhà ở và giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Việc thi công xây dựng và kinh doanh mua bán, thuê nhà ở hình thành trong tương lai nhà ở xã hội phải tuân thủ quy định tại Điều 13 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP.

Theo Sở Xây dựng, việc công bố để người dân biết, chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đến chủ đầu tư để giải quyết mua nhà ở xã hội theo quy định.

TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành hơn 94.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 để hoàn thành chỉ tiêu 100.000 căn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Về lộ trình hoàn thành, TPHCM dự kiến đến năm 2026 sẽ hoàn thành 9.438 căn; năm 2027 là 14.157 căn; năm 2028 là 18.876 căn; năm 2029 là 23.595 căn và năm 2030 là 28.315 căn.

THANH HIỀN

