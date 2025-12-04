TPHCM: Ùn tắc giao thông tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024

Theo kết quả số liệu thu thập và phần mềm mô phỏng của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, tình hình ùn tắc giao thông trong thời gian qua tại TPHCM khá cao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Chiều 4-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Tại họp báo, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, theo kết quả số liệu thu thập và phần mềm mô phỏng của Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị, tình hình ùn tắc giao thông trong thời gian qua khá cao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Một số tuyến đường có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể cho thấy tình hình giao thông vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực. Vận tốc lưu thông trung bình đạt 34,9 km/giờ. Vận tốc trung bình tại một số khu vực như: trung tâm thành phố là 34,3 km/giờ, phía Đông là 35,3 km/giờ, phía Tây 33,4 km/giờ, phía Nam là 32,7 km/giờ, phía Bắc là 39,2 km/giờ.

Theo đại diện Sở Xây dựng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trong thời gian qua, như: lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm; hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện và nhu cầu đi lại, nhiều tuyến đường có mặt cắt hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên.

Bên cạnh đó, hiện TPHCM thi công nhiều công trình trên đường bộ đang khai thác, chiếm dụng mặt đường, thu hẹp làn lưu thông, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại một số điểm. Đồng thời, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông và sự cố phương tiện trên các tuyến trục chính chưa được giải tỏa kịp thời, dẫn đến ùn ứ cục bộ; ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa gia tăng trong dịp cuối năm, Sở Xây dựng đã phối hợp nhiều đơn vị triển khai các giải pháp chống ùn tắc, tập trung tại khu vực trung tâm, cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến huyết mạch. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác thi công trên đường bộ đang khai thác, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, thu gọn rào chắn, tái lập hoàn trả mặt đường. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, giao thông thông minh (AI) trong giám sát, điều khiển giao thông.

CẨM TUYẾT