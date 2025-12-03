TPHCM: Thi công chỉnh trang đường Lê Lợi

TPHCM triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, đoạn qua phường Sài Gòn và phường Bến Thành, bắt đầu từ ngày 5-12-2025 và phải hoàn thành trước 30-12-2025.

Chiều 3-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM liên quan việc chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi.

Theo đó, thành phố chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, đoạn qua phường Sài Gòn và phường Bến Thành, bắt đầu từ ngày 5-12-2025 và phải hoàn thành trước 30-12-2025.

Triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, đoạn qua phường Sài Gòn và phường Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND phường Sài Gòn, UBND phường Bến Thành và Công ty Khang Điền tổ chức triển khai toàn bộ phương án chỉnh trang theo hồ sơ đã đề xuất.

Đồng thời, UBND phường Sài Gòn và phường Bến Thành được giao chủ trì phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao và nhà tài trợ lấy ý kiến đồng thuận của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu công trình trên tuyến đường Lê Lợi về phương án thiết kế mặt tiền, bảo đảm tiến độ khởi công vào đúng ngày 5-12-2025.

Trong thời gian thi công, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hạn chế tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao trên tuyến đường Lê Lợi nhằm tạo điều kiện thi công thuận lợi.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ UBND phường Sài Gòn, phường Bến Thành và các sở ngành trong quá trình lấy ý kiến người dân, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông xuyên suốt thời gian thi công.

Việc chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi được kỳ vọng góp phần làm đẹp cảnh quan trung tâm thành phố, tăng sức hút du lịch và tạo diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ chợ Bến Thành.

QUỐC HÙNG