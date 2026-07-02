Thúc đẩy chuyển đổi xanh khu công nghiệp

Sáng 2-7, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TPHCM (HBA) và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TPHCM (HASI) tổ chức hội thảo "Nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường và giải pháp tài chính cho doanh nghiệp KCN TPHCM".

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm MTA Vietnam 2026. Ảnh: THANH DUNG

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Việt Hà, Phó trưởng Ban HEPZA chia sẻ, trong bối cảnh mà hiệu quả sử dụng tài nguyên đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, các tiêu chuẩn môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và các yêu cầu khắt khe về báo cáo ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) là yếu tố quyết định sản phẩm được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh sức ép từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp cũng đang bước vào giai đoạn thực thi các quy định mới của Việt Nam về kinh tế tuần hoàn. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã chính thức đưa kinh tế tuần hoàn trở thành định hướng phát triển, trong khi Nghị định 110/2026/NĐ-CP và Thông tư 24/2026/TT-BNNMT đã hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu phải thực hiện trách nhiệm tái chế đối với nhiều nhóm sản phẩm, bao bì và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các sản phẩm khó tái chế theo quy định.

Doanh nghiệp cần chuyển đổi từ tư duy quản lý chất thải sang tư duy quản trị tài nguyên, biến trách nhiệm môi trường thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.

“HEPZA đang tích cực thúc đẩy lộ trình chuyển đổi các KCX/KCN truyền thống sang mô hình KCN sinh thái; tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải, đo lường carbon và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng xanh, công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực”, ông Hà cho hay.

Các diễn giả tham gia phần toạ đàm tại hội thảo. Ảnh: THANH DUNG

PGS.TS Lê Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học Văn Lang, phân tích những điều chỉnh chính sách về môi trường, chiến lược phát triển của Việt Nam phản ánh sự thay đổi căn bản của "luật chơi" trong thương mại toàn cầu.

“Kinh tế tuần hoàn không chỉ là hoạt động tái chế sau sản xuất mà phải bắt đầu ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, tối ưu vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, tái sử dụng, tái sản xuất trước khi tiến tới tái chế. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra nhiều giá trị hơn trên mỗi đơn vị tài nguyên”, PGS.TS Lê Thị Kim Oanh nhấn mạnh.

ÁI VÂN - THANH DUNG