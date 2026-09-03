Du lịch bội thu nhờ đổi mới

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày ghi nhận khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch trên cả nước, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà tỏa ra nhiều vùng, miền.

TPHCM dẫn đầu

Tại TPHCM, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, không khí du lịch tại các địa phương ven biển phía Đông vẫn khá sôi động. Từ Hồ Tràm, Long Hải, Phước Hải đến Bình Châu, đông đảo du khách tiếp tục xuống biển vui chơi, tắm biển, trải nghiệm các hoạt động mang đậm sắc thái địa phương như câu cá, kéo lưới cùng ngư dân. Tại phường Vũng Tàu, trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 200.000 lượt khách. Các khu vực ven biển, công viên, điểm vui chơi, mua sắm vẫn tấp nập người dân và du khách.

Đông đảo du khách chọn trải nghiệm bằng xuồng ba lá trong rừng dừa nước tại cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: QUANG VINH

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, TPHCM dẫn đầu cả nước khi đón 1,71 triệu lượt khách, thu về ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen…, các khu trò chơi, hoạt động trải nghiệm và khu ẩm thực hoạt động nhộn nhịp thu hút đông đảo người dân, du khách. Các khu vực ăn uống tại trung tâm thành phố cũng sôi động, nhất là vào buổi trưa và tối. Tại một số trung tâm thương mại như AEON, Emart…, nhà hàng, khu ẩm thực, rạp chiếu phim và khu vui chơi lượng khách tăng mạnh so với ngày thường. Số liệu thống kê chưa đầy đủ từ một số siêu thị, trung tâm thương mại cho thấy, lượng khách mua sắm tại nhiều nơi tăng từ 20%-40% so với ngày thường.

Thủ đô Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, trong đó dòng khách quốc tế, tổng thu hơn 3.000 tỷ đồng. Từ khu phố cổ, các không gian di sản đến những vùng ngoại thành, nhịp sống du lịch diễn ra nhộn nhịp nhờ chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh được tổ chức liên tiếp. Việc thành phố miễn phí vé tại 17 di tích, danh thắng và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, kết hợp miễn phí xe buýt và tàu điện trong ngày 2-9, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, nối dài các chặng tham quan từ Hoàng thành Thăng Long đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Ở khu vực phía Bắc, Ninh Bình đón gần 777.000 lượt khách (tăng 84%), thu về hơn 1.030 tỷ đồng; Quảng Ninh phục vụ khoảng 568.000 lượt khách, doanh thu đạt 1.800 tỷ đồng (tăng 84%). Việc đẩy mạnh chính sách ưu đãi cùng các gói trải nghiệm di sản trong dịp lễ là yếu tố trực tiếp giữ chân du khách lưu trú lâu hơn.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, bức tranh chung du lịch vẫn bộc lộ những điểm nghẽn về hạ tầng. Đó là, tình trạng ùn tắc cục bộ đã diễn ra tại một số điểm nóng như Sa Pa, Tràng An, Tà Xùa hay Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam... Dòng khách về quá đông trong thời gian ngắn khiến áp lực dịch vụ tăng cao tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Khánh Hòa, gây tắc nghẽn giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội và TPHCM trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ. Song, những kết quả đạt được đã khẳng định đà phục hồi ổn định của ngành du lịch, làm nền tảng để các địa phương tiếp tục điều tiết dòng khách, nâng chất lượng dịch vụ và chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm.

Tại miền Trung, Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, đạt doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng. Chuỗi sự kiện văn hóa diễn ra dày đặc như Tuần lễ Sáng tạo Hội An hay chương trình “Sắc màu di sản - Âm vang Mỹ Sơn” đã kết nối liên vùng Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch. Trong khi Quảng Ngãi đón 250.000 lượt khách (tăng 30%). Tại ĐBSCL, Cà Mau đạt hơn 210.000 lượt khách (tăng 74%) nhờ dấu ấn từ Festival Di sản văn hóa lần đầu tổ chức và hoạt động bay khinh khí cầu. Cần Thơ phục vụ khoảng 353.000 lượt khách với công suất phòng bình quân đạt 80%,...

Tại các trung tâm du lịch lớn ghi nhận số liệu tăng trưởng tốt như Khánh Hòa phục vụ 1,25 triệu lượt với công suất phòng đạt 86%; Lâm Đồng đón 680.000 lượt khách...

Làm mới sản phẩm

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kết quả tăng trưởng trong dịp Quốc khánh có được nhờ sự chủ động chuẩn bị từ sớm của toàn ngành. Việc thông báo lịch kỳ nghỉ sớm giúp người dân, các gia đình có thời gian lên kế hoạch, doanh nghiệp lữ hành chào bán các tour và gói sản phẩm phù hợp.

Nhiều điểm tham quan tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh đồng loạt áp dụng chính sách miễn, giảm phí vào cổng. Các đơn vị lữ hành tập trung khai thác các tour di sản, du lịch cộng đồng, trekking hay đạp xe trải nghiệm. Nét riêng cho kỳ nghỉ năm nay là các sản phẩm được thiết kế bám sát bản sắc địa phương: vùng cao Tây Bắc hút khách bằng không khí Tết Độc lập và mùa lúa chín; Thanh Hóa đẩy mạnh kinh tế đêm gắn với làng chài; Lâm Đồng ra mắt Công viên bãi đá Ông Địa; còn Cần Thơ và Cà Mau đẩy mạnh du lịch sông nước. Song song đó, mặt bằng giá vé máy bay duy trì hợp lý, giải tỏa lo ngại chi phí đắt đỏ cho du khách chặng dài.

Nhìn nhận về kết quả này, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, sự chủ động đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp... đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho hoạt động du lịch. Xu hướng du khách lựa chọn các chuyến đi ngắn, đi theo nhóm gia đình, kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá thiên nhiên và văn hóa tiếp tục được thể hiện rõ trong kỳ nghỉ.

NHÓM PV