Kinh tế

8 tháng: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 49 tỷ USD, tăng 7%

SGGPO

Tính chung 8 tháng của năm 2026, nông, lâm, thủy sản xuất siêu hơn 14 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 49 tỷ USD, nhập khẩu đạt 35 tỷ USD.

IMG_8163.JPG
Xuất khẩu trái cây có kim ngạch tăng mạnh trong 8 tháng năm 2026. Ảnh: VĂN GIANG

Trưa 3-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 8 ước đạt 6,47 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước nhưng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 49 tỷ USD, tăng 7%. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 25,66 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 7,94 tỷ USD, tăng 10,9%...

Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao: xuất khẩu rau quả đạt 6,02 tỷ USD, tăng 24,9%; hạt tiêu đạt 1,24 tỷ USD, tăng 9,6%... Trong khi đó, giá trị xuất khẩu gạo đạt 2,86 tỷ USD, giảm 11,9%; cà phê đạt 6 tỷ USD, giảm 9,1% dù khối lượng xuất khẩu tăng 13,1%.

IMG_1369.jpeg
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu giảm kim ngạch trong 8 tháng năm 2026. Ảnh minh họa

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam, chiếm 22,7% thị phần. Hoa Kỳ chiếm 19,1% và Nhật Bản chiếm 6,8%. Trong 8 tháng, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 22,1%, Nhật Bản tăng 2%, trong khi Hoa Kỳ giảm 0,4%.

Ở chiều nhập khẩu, tháng 8 kim ngạch ước đạt 4,01 tỷ USD, giảm 9,9% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 35 tỷ USD, tăng 8,1%.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

49 tỷ USD xuất khẩu nông sản xuất siêu rau quả cà phê gạo Trung Quốc Hoa Kỳ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn