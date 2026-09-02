Dịp lễ 2-9, du lịch Việt Nam đón 6,5 triệu lượt khách

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29-8 đến 2-9), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng khách tăng tại nhiều điểm đến, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội phục vụ du khách.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hút khách với nhiều hoạt động trong dịp 2-9. Ảnh THU LÊ

TPHCM dẫn đầu về lượng khách, ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%.

Tiếp đến là Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt khách, công suất phòng bình quân đạt 86%. Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37%, trong đó khách quốc tế hơn 224.000 lượt khách.

Tại Hà Nội, lượng khách ước đạt hơn 904.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31%. Ninh Bình ghi nhận gần 777.000 lượt khách, tăng 84%; Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60%; Lào Cai đạt khoảng 450.000 lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách check in với Cầu Vàng ngợp cờ Tổ quốc tại Đà Nẵng. Ảnh HOÀNG HÀ

Theo ghi nhận của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ lễ năm nay cho thấy xu hướng du khách lựa chọn các hành trình gần, liên vùng, ngắn ngày, thiên về nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Khám phá thiên nhiên, ẩm thực và văn hóa tiếp tục là những yếu tố được quan tâm.

Ở thị trường outbound, Trung Quốc là điểm đến quốc tế được du khách Việt lựa chọn nhiều nhất dịp lễ, chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế và 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài trên Trip.com. Xu hướng này được hỗ trợ bởi chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ của Trung Quốc dành cho công dân Việt Nam.

Hà Nội đón lượng khách ấn tượng trong kỳ nghỉ lễ 2-9

Sự tăng trưởng về lượng khách và hoạt động du lịch an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 đến từ nhiều yếu tố. Việc sớm công bố kỳ nghỉ 5 ngày giúp du khách chủ động lên kế hoạch; các địa phương, doanh nghiệp tích cực đổi mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ; công tác chỉ đạo, quản lý được tăng cường, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.

Tuy vậy, tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn xảy ra tại các cửa ngõ Hà Nội, TPHCM vào thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ, cũng như tại một số điểm du lịch đông khách như Tà Xùa (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Tràng An (Ninh Bình) và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Lượng khách tập trung trong thời gian ngắn tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Sa Pa, Khánh Hòa cũng tạo áp lực lên giao thông, bãi đỗ xe, cơ sở lưu trú và các điểm tham quan.

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đón khoảng 50.000 lượt khách trong dịp này. Ảnh: THU HÀ

Chiều 2-9, Sở Du lịch TPHCM cho biết, dịp lễ 2-9, TPHCM đón trên 1,7 triệu lượt khách tham quan, mua sắm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt, tăng 37,8%. Công suất phòng bình quân khoảng 61%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%. Du khách thích thú trải nghiệm tại chương trình biểu diễn nghệ thuật xiếc rối Mơ Show. Ảnh: THI HỒNG Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen…, các khu trò chơi, hoạt động trải nghiệm và khu ẩm thực hoạt động nhộn nhịp. Nhiều gia đình kết hợp vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi trong cùng một chuyến đi. Du khách tham quan, thưởng thức ẩm thực tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Ảnh: HÂN GIA Các chương trình biểu diễn như Chào Show, Mơ Show… hoạt động hết công suất, thu hút đông đảo khán giả. Các khu vực ăn uống tại trung tâm thành phố cũng sôi động, nhất là vào buổi trưa và tối. Tại một số trung tâm thương mại như AEON, Emart…, lượng khách tăng mạnh so với ngày thường. Người dân xếp hàng vào tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn Theo thống kê từ một số siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách mua sắm tại nhiều nơi tăng từ 20-40% so với ngày thường. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà được triển khai trong suốt kỳ nghỉ lễ góp phần kích cầu mua sắm, ăn uống và vui chơi của người dân. THI HỒNG

VĨNH XUÂN