TPHCM phát hiện nhiều hàng giả trị giá hàng tỷ đồng

Tối 25-5, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp lực lượng liên ngành vừa kiểm tra một hộ kinh doanh tại phường Chợ Lớn, phát hiện gần 2.000 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Lô hàng giả bị cơ quan chức năng kiểm tra, tạm giữ. Ảnh: HÂN GIA

Số hàng bị tạm giữ gồm giày dép, túi xách, đồng hồ, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Theo cơ quan chức năng, chủ cửa hàng khai nhận nhập hàng giả qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp và bán trực tuyến qua Facebook, Zalo, TikTok. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.

Để đối phó cơ quan chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng cửa, việc giao nhận hàng hóa chủ yếu thông qua shipper, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách mua.

Sau kiểm đếm, lực lượng chức năng lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật; chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng kiểm đếm lô hàng vi phạm . Ảnh : HÂN GIA

Cùng thời điểm, lực lượng quản lý thị trường TPHCM kiểm tra một điểm kinh doanh tại phường Long Trường, phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 2,85 tỷ đồng. Toàn bộ hàng hóa chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt và không có hóa đơn, chứng từ.

Đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu xác định toàn bộ số hàng trên là giả mạo nhãn hiệu.

Chủ hàng khai nhận đã kinh doanh gần 3 năm qua các nền tảng số, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, giao hàng qua shipper nhằm che giấu hành vi. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp hợp pháp.

