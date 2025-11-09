Một ngày thú vị ở Cồn Sơn

Nằm giữa lòng sông Hậu, Cồn Sơn là một cù lao nổi tiếng ở đất Tây Đô, với diện tích khoảng 70ha, thuộc phường Bình Thủy, TP Cần Thơ. Chúng tôi hoà cùng du khách có chuyến khám phá thú vị ở Cồn Sơn.

Cồn Sơn cách trung tâm thành phố khoảng 7km, nằm cận bên Sân bay TP Cần Thơ. Vị trí cồn nằm giữa sông Hậu, tách biệt đất liền. Cây ăn trái đa dạng quanh năm, có trên 70 hộ với gần 300 nhân khẩu sinh sống. Vị trí địa lý thuận lợi, con người hiền hoà, thiên nhiên tươi mát, cây trái trù phú... đã tạo điều kiện thuận lợi để nơi đây phát triển du lịch.

Du khách thích thú trải nghiệm massage vịt tại nhà vườn

Vừa đặt chân đến Cồn Sơn, chúng tôi liền bị cuốn hút bởi vẻ yên bình của vùng sông nước và nụ cười hiền hậu của người dân nơi đây. Trải nghiệm đầu tiên khiến chúng tôi thích thú là mô hình cá massage chân – hàng trăm chú cá nhỏ lượn lờ dưới nước, nhẹ nhàng “gặm” vào da chân, cảm giác vừa lạ, vừa thư giãn đến khó tả.

Bè cá Bảy Bon luôn là điểm hấp dẫn du khách khi đến Cồn Sơn

Trong gần 10 năm qua, khách du lịch biết nhiều đến khu du lịch Cồn Sơn là nhờ mô hình "cá lóc bay" của ông Bảy Bon, một thành viên kỳ cựu trong cộng đồng làm du lịch ở Cồn Sơn. Ngoài ra, món ăn bánh kẹp cuốn của chị Bảy Muôn là người sáng lập tổ liên kết mang tên "Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau".

Cá lóc bay

Theo Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, đầu năm 2022, Câu lạc bộ đã tiến lên thành lập HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn để tạo điều kiện cần và đủ giúp người dân mở rộng mô hình kinh doanh, tiếp cận thị trường và phát huy kinh tế tập thể. HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn với 20 thành viên chính thức, trong đó chị Bảy Muôn là Giám đốc. HTX đã kết nối các thành viên thành cộng đồng làm du lịch chuyên nghiệp. Điều này thể hiện rõ nhất qua cách gọi ví von “thực đơn bay" của du lịch Cồn Sơn. Khi nhóm du khách đặt bữa ăn, mỗi món sẽ phân vai cho một nhà trên cồn đảm nhiệm: nhà vườn Công Minh nướng trui cá lóc, nhà vườn Phương My nấu lẩu mắm, nhà vườn Song Khánh chiên xù cá tai tượng... Khi món ăn hoàn thành, sẽ có người chạy xe hai bánh đi gom từng món lại và mang đến điểm du khách dùng bữa. Những chiếc xe gắn máy, xe đạp chở giỏ “Thực đơn bay nóng hổi” len lỏi trên đường làng đã trở thành một nét độc đáo của du lịch Cồn Sơn.

Qua Cồn Sơn được trải nghiệm cá rỉa chân

“Hiện có hơn 63 công ty lữ hành trong và ngoài nước đã hợp tác với HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn để làm điểm dừng chân cho du khách trải nghiệm du lịch sông nước cũng như thưởng thức các món ăn mang đậm phong cách Nam bộ", chị Bảy Muôn cho biết.

Du khách xem trình diễn cá lóc bay ở nhà vườn Tín Hòa

Thật thú vị khi nhóm chúng tôi hòa cùng niềm vui với du khách ngắm nhìn cá lóc bay – những chú cá tung mình khỏi mặt nước đớp mồi một cách mạnh mẽ và chính xác. Tiếng reo hò của du khách hòa lẫn tiếng nước bắn tung tóe tạo nên một khung cảnh sôi động giữa sông nước miền Tây.

Du khách trải nghiệm xiếc ếch tại nhà vườn Xiếu Tiên

Chưa hết ngạc nhiên, chúng tôi lại được xem màn biểu diễn xiếc của những chú ếch nhỏ nhảy vọt qua vòng tròn như những “vận động viên” mang đến những tràng cười hò reo của du khách.

Khi đến mô hình massage vịt, nhiều du khách không khỏi bật cười thích thú vì sự độc đáo, đàn vịt con rỉa nhẹ vào chân mang lại cảm giác tê tê và thoải mái không kém spa nào.

Đặc sản cốm gạo và bánh lá mít tại nhà vườn Công Minh

“Màn chốt hạ” trong hành trình đến Cồn Sơn, chúng tôi cùng du khách được xem làm cốm nổ, chứng kiến từng hạt gạo nổ bung thành cốm gạo trắng tinh trong tiếng “tách tách” vui tai. Thành quả là những viên cốm giòn thơm, ngọt ngào hương quê.

Du khách đang trải nghiệm làm cốm nổ tại nhà vườn Công Minh

Rời Cồn Sơn, thật khó quên hương vị bánh lá mít – món bánh dân dã, dẻo thơm và đậm đà vị nước cốt dừa.

HUỲNH TRÂM - BÍCH MAI - MINH KỲ