Doanh nghiệp du lịch An Giang thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang phát biểu khai mạc. Ảnh: NAM KHÔI

Chiều 8-11, tại đặc khu Phú Quốc, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang tổ chức hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh doanh nghiệp du lịch An Giang”.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, cho biết, với ngành du lịch, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải là hai xu hướng riêng lẻ, mà là hai mặt của một chiến lược sống còn. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp du lịch ứng dụng công nghệ số chưa cao; nhận thức về du lịch xanh chưa đồng đều; dữ liệu du lịch còn phân tán, chưa được khai thác để ra quyết định.

Đại diện Mobifone tỉnh An Giang chia sẻ về công tác chuyển đổi số trong ngành du lịch. Ảnh: NAM KHÔI

Hội thảo là dịp để các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, tập trung vào 4 lĩnh vực, gồm: xây dựng nền tảng số chung; ứng dụng công nghệ vào sản phẩm xanh; quản trị dữ liệu - sức mạnh vô hình; đào tạo và kết nối hệ sinh thái. Qua đó, định hướng rõ hơn cho lộ trình hành động của du lịch An Giang trong thời gian tới.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, cho hay thời gian qua, tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NAM KHÔI

Trong chuyển đổi số, trung tâm đã phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp triển khai nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến, xây dựng cổng thông tin du lịch thông minh, bản đồ số du lịch An Giang. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong quản lý, bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Về chuyển đổi xanh, nhiều mô hình du lịch sinh thái đã được hình thành, gắn với bảo tồn thiên nhiên, nông nghiệp sạch và bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, để hai quá trình này đi vào thực chất, cần có sự chung tay mạnh mẽ hơn nữa từ các cấp, ngành và đặc biệt là từ chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch - những chủ thể trực tiếp thực hiện và lan tỏa giá trị bền vững.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh bên lề hội thảo. Ảnh: NAM KHÔI

