Cà Mau tập trung triển khai y tế kỹ thuật cao, giúp bệnh nhân hạn chế đi xa

Trong những lần làm việc với ngành y tế, lãnh đạo tỉnh Cà Mau không ít lần bày tỏ trăn trở trước việc hàng đêm, trên các chuyến xe từ Cà Mau lên TPHCM có rất nhiều người đi trị bệnh.

Việc đi xa điều trị không chỉ mất nhiều thời gian mà còn tốn nhiều chi phí cho bà con. Vì vậy, ngành y tế Cà Mau đang nỗ lực nâng cao chất lượng, giúp người dân an tâm điều trị tại tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) trong lần đi thực tế kiểm tra tại Trạm Y tế xã Vĩnh Mỹ. Ảnh: MỸ TRÂN

Năng lực điều trị ngày càng nâng cao

Là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh Cà Mau, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã triển khai nhiều kỹ thuật y tế cao, nhiều bệnh lý nguy hiểm trước đây người dân phải đi tuyến trên thì nay đã được điều trị tại tỉnh nhà. Qua đó, giảm chi phí và gánh nặng cho bà con.

TS- BS Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, bệnh viện đã thực hiện can thiệp mạch vành, bao gồm hút huyết khối, nong bóng, đặt stent, cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Triển khai đặt máy tạo nhịp tim tạm thời và vĩnh viễn cho các bệnh nhân có rối loạn nhịp tim. Can thiệp nội mạch đột quỵ như áp dụng các kỹ thuật cao trong điều trị đột quỵ như sử dụng thuốc tiêu sợi huyết (đường tĩnh mạch và nội động mạch), nong bóng và đặt stent nội mạch để tái thông mạch máu não, bít các dị dạng mạch máu não bằng coil.

Triển khai điều trị ung thư; thực hiện các phẫu thuật cắt bỏ khối u phức tạp, áp dụng các phác đồ hóa trị tiên tiến, triển khai các phương pháp xạ trị hiện đại, sử dụng các loại thuốc điều trị nhắm trúng đích tế bào ung thư đặc thù để tăng hiệu quả và giảm tác dụng phụ. Triển khai các kỹ thuật mới, đặc biệt là phẫu thuật ít xâm lấn để giảm thiểu đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân...

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã triển khai kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, góp phần đưa các kỹ thuật cao về tim mạch đến gần hơn với người dân địa phương. Ảnh: BVĐKCM

TS-BS Tô Minh Nghị cũng thông tin, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau xác định ba mục tiêu chiến lược để củng cố vị thế là cơ sở y tế hàng đầu của tỉnh như: Tiếp tục cử các bác sĩ, kỹ thuật viên tham gia các khóa đào tạo tại các bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện chuyên sâu hàng đầu khu vực; tập trung vào các lĩnh vực như phẫu thuật thần kinh, can thiệp tim mạch phức tạp, các kỹ thuật can thiệp mạch tạng, mạch ngoại biên.

Tăng cường hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước thông qua các chương trình hội chẩn, đào tạo và chuyển giao theo hình thức "cầm tay chỉ việc" ngay tại bệnh viện để nhanh chóng làm chủ các kỹ thuật và công nghệ mới. Xây dựng và áp dụng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích nghiên cứu khoa học để thu hút đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng có trình độ về công tác tại bệnh viện.

Tương tự, BS CKII Trương Minh Kiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cho biết, bệnh viện đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật cao, giúp người dân được điều trị an toàn, hiệu quả ngay tại tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới, Bệnh viện Sản – Nhi tập trung chuẩn hóa năng lực lõi theo mô hình trung tâm sản – nhi hiện đại, vừa mở rộng kỹ thuật, vừa nâng chất an toàn người bệnh.

Về nhân lực, bệnh viện triển khai khung năng lực theo vị trí việc làm cho từng khối mũi nhọn; thiết kế lộ trình nghề nghiệp để giữ chân nhân tài. Cùng với đó là cơ chế hội chẩn – chuyển giao kỹ thuật định kỳ, và đánh giá tay nghề dựa trên hồ sơ ca bệnh, chỉ số chất lượng và phản hồi người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cứu sống một bệnh nhân lớn tuổi bị ngưng tim, ngưng thở

Thời gian qua, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, những ca bệnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Qua đó, đem lại nhiều niềm tin cho bệnh nhân. Qua thống kê, sau 6 năm phát triển can thiệp tim mạch, Trung tâm tim mạch can thiệp của Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã chụp và can thiệp mạch vành cho hơn 700 ca, cứu sống hàng trăm bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp trong “khung giờ vàng” với tỷ lệ thành công trên 98%. Hiện thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu gồm: chụp, nong, đặt stent mạch vành, can thiệp mạch máu ngoại biên, đặt máy tạo nhịp tạm thời, xử trí rối loạn nhịp nguy hiểm.

Bên cạnh đó, khoa ung bướu bệnh viện hiện triển khai đầy đủ các phương pháp điều trị hóa trị, nội tiết, điều trị đích và chăm sóc giảm nhẹ; kỹ thuật ít xâm lấn: RFA (đốt sóng cao tần), TACE (nút mạch hóa chất), sinh thiết, FNA, VABB, nội soi tầm soát; điều trị ung thư phổi, vú, gan, đại trực tràng, dạ dày, tuyến giáp, cổ tử cung, tuyến tiền liệt. Bệnh viện cũng triển khai thay khớp gối và khớp háng nhân tạo toàn phần. Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm và chấn thương cột sống gây chèn ép tủy, có thể thực hiện vi phẫu nội soi 6 - 8 mm.

Thực hiện các kỹ thuật nội soi sỏi tiên tiến. Đảm nhiệm phẫu thuật phức tạp tương đương tuyến trung ương: Nội soi cắt thận - niệu quản toàn bộ, tạo hình khúc nối bể thận - niệu quản cùng phẫu thuật sỏi san hô, cắt đốt nội soi bướu tiền liệt tuyến - bàng quang và sinh thiết tuyến tiền liệt dưới siêu âm phục vụ tầm soát sớm ung thư tuyến tiền liệt.

Nhiều bệnh viện công lập và dân lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau nỗ lực nâng cao chất lượng, giúp người dân an tâm điều trị tại tỉnh nhà. Ảnh: Thanh Vũ Medic

Giảm tình trạng chuyển lên tuyến trên

Giám đốc Sở Y tế Cà Mau Nguyễn Chí Thanh khẳng định, phát triển y tế kỹ thuật cao là một trong những định hướng trọng tâm để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Điều này góp phần giúp người dân ở Cà Mau điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm gánh nặng tài chính khi bị bệnh hiểm nghèo và một số bệnh thuộc chuyên khoa sâu, giảm bớt tình trạng phải chuyển tuyến lên TPHCM hoặc các tỉnh khác điều trị, vừa tốn kém chi phí vừa gây quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Đối với hệ thống công lập, tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, gắn với đào tạo và thu hút nhân lực y tế chuyên sâu để phát triển Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Bệnh viện Sản - Nhi thành các bệnh viện đầu ngành của tỉnh, xếp cấp chuyên môn đạt cấp chuyên sâu, phát triển các kỹ thuật cao với các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch can thiệp, ung bướu, hồi sức cấp cứu, chấn thương - chỉnh hình, sản - nhi, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến.

Hiện Cà Mau đang xây dựng đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2026-2030. Chú trọng đào tạo chuyên khoa sâu, cử cán bộ đi học tập tại các bệnh viện ở TPHCM và đồng thời tiếp nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu. Cà Mau cũng đang triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến với bệnh viện tuyến trên để chuyển giao kỹ thuật, rút ngắn lộ trình làm chủ các kỹ thuật mới. Xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng, quy trình chuyên môn, an toàn người bệnh thống nhất cho cả công lập và dân lập.

Đối với hệ thống dân lập, khuyến khích các bệnh viện, phòng khám tư nhân đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng chuẩn mực chuyên môn. Cụ thể là Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, Bệnh viện Hoàn Mỹ đã triển khai nhiều kỹ thuật cao, góp phần cùng ngành y tế Cà Mau nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân.

TẤN THÁI