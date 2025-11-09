Bác sĩ đầu ngành ở Nhật Bản, Ấn Độ tham gia hội nghị chuyên đề quốc tế cột sống tại ĐBSCL

Lãnh đạo các bệnh viện, chuyên gia, bác sĩ chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Hội nghị thu hút sự tham gia của 26 chuyên gia đầu ngành đến từ các quốc gia Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Malaysia; cùng 500 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, y bác sĩ chuyên ngành cột sống từ các cơ sở y tế trên toàn quốc và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhấn mạnh: Y học dựa trên bằng chứng là nền tảng của thực hành y khoa hiện đại, giúp cập nhật kiến thức mới nhất nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Nghiên cứu khoa học và cập nhật kiến thức tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc là nhiệm vụ then chốt của mỗi nhân viên y tế, góp phần phát triển y học Việt Nam bền vững. Bên cạnh đó, việc thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học quy mô như thế này đã giúp bệnh viện phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chuyên ngành chấn thương chỉnh hình cho người dân trong khu vực.

BSCKII Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Chia sẻ tại hội nghị, PGS.TS.BS Võ Văn Thành, Chủ tịch danh dự Hội Cột sống TPHCM, cho rằng hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực ĐBSCL. Trong chuyên ngành cột sống, tiến bộ không chỉ nằm ở kỹ thuật phẫu thuật mới, mà còn ở việc chuẩn hóa quy trình điều trị từ chẩn đoán, chỉ định, phẫu thuật đến phục hồi chức năng. Việc đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật giúp đội ngũ bác sĩ khu vực có thể điều trị các ca bệnh phức tạp ngay tại địa phương. Song song đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế cũng là yếu tố then chốt để rút ngắn khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến điều trị.

PGS.TS.BS Võ Văn Thành, Chủ tịch danh dự Hội Cột sống TPHCM phát biểu tại hội nghị



Tại hội nghị, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đã trình bày 29 bài giảng và báo cáo chuyên sâu, trong đó có 25 bài báo cáo về chuyên ngành cột sống và 4 báo cáo về ung bướu học chỉnh hình. Các báo cáo tập trung vào những kỹ thuật điều trị hiện đại, xu hướng phẫu thuật ít xâm lấn và chăm sóc sau mổ, góp phần mở rộng kiến thức và cập nhật thực hành lâm sàng cho đội ngũ y bác sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo phẫu thuật cột sống lần thứ 4 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ ngày 6 đến 9-11, các chuyên gia đã tiến hành hội chẩn, khám, tư vấn và phẫu thuật 4 ca bệnh lý cột sống phức tạp, gồm: 1 trường hợp mổ giải áp cắt bản sống theo phương pháp Shiraishi C3-C4-C5 và một phần C6; 1 trường hợp cắt đĩa hàn liên thân đốt L4-L5 lối sau (PLIF)/ trượt mất vững thắt lưng L4/5, hẹp ống sống thắt lưng chèn ép rễ thần kinh; 2 trường hợp tiêm giảm đau cột sống cổ do bệnh lý rễ thần kinh. Những ca phẫu thuật này mang ý nghĩa thực tiễn cao, giúp các bác sĩ trong nước tiếp cận và thực hành trực tiếp các kỹ thuật hiện đại dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu quốc tế.

VŨ MINH