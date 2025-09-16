VN-Index điều chỉnh sau 5 phiên phục hồi

Áp lực chốt lời dâng cao khi VN-Index áp sát mốc 1.700 điểm đã khiến chỉ số quay đầu giảm cuối phiên, chấm dứt chuỗi 5 phiên phục hồi liên tiếp.

Thị trường chứng khoán ngày 16-9 trong phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng gần 11 điểm, lên cao nhất gần 1.696 điểm. Tuy nhiên áp lực cung tăng mạnh sau đó đã kéo VN-Index chốt phiên quay đầu về dưới tham chiếu, dừng ở mức 1.680,9 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công bị bán mạnh nên chìm trong sắc đỏ: DIG giảm 2,98%, DXG giảm 2,48%, CEO giảm 2,03%, KBC giảm 3,06%, KDH giảm 1,58%, VIC giảm 2,03%, VHM giảm 1,72%, SJC giảm 3,94%, CII giảm 2,75%, VCG giảm 3,32%, HHV giảm 2,87%, LCG giảm 3,1%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đồng loạt giảm: VDS giảm 3,4%, ORS giảm 1,95%, SSI giảm 1,42%, VND giảm 2,03%, MBS giảm 1,08%, HCM giảm 1,08%, VCI giảm 2,33%; SHS, FTS giảm gần 1%.

Còn nhóm cổ phiếu ngân hàng nghiêng về sắc xanh góp phần giúp chỉ số đỡ giảm sâu: SHB tăng 2,25%, MSB tăng 1,82%, MBB tăng 2,42%, CTG tăng 1,74%, OCB tăng 1,15%; VPB, TCB, HDB, STB, LPB, SSB tăng gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng vẫn giữ đà tăng tích cực: VNM tăng 2,54%, SAB tăng 2,36%, VHC tăng 2,18%, MWG tăng 1,01%, FRT tăng 2,1%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 4 điểm (0,24%) còn 1.6880,9 điểm với 210 mã giảm, 114 mã tăng và 54 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,71 điểm (0,61%) còn 278,98 điểm với 95 mã giảm, 60 mã tăng và 65 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 41.300 tỷ đồng, tăng 3.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 44.700 tỷ đồng, tăng 3.500 tỷ đồng so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch này, khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ gần 55 tỷ đồng trên sàn HOSE, cắt đứt chuỗi bán ròng 4 phiên trước đó. TOP 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VIX gần 413 tỷ đồng, HVN hơn 191 tỷ đồng và VNM gần 175 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN