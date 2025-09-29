Đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Chiều 29-9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung phóng viên báo chí quan tâm.

Cụ thể, về vụ án lãng phí liên quan cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, tại cuộc họp tháng 7-2025, Bộ Công an đã thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 7 người, với 3 tội danh chính: vi phạm về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết, liên quan vụ án này, cơ quan chức năng đã thu hồi 14,5 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp thông báo của Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: BNC

Về các nhóm hành vi sai phạm chủ yếu ở 2 dự án nói trên, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đó là sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà thầu gây lãng phí. Theo cơ quan chức năng, các hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 80 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng, tiếp tục điều tra các sai phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trao đổi với báo chí tại cuộc họp. Ảnh: BNC

Về tiến độ điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Zholding và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, liên quan Công ty Zholding, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, với 2 tội danh chính là sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản; triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can; tạm giữ 5 ô tô; thu giữ số tiền trên 50 tỷ đồng; ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, 12 tài khoản chứng khoán, để đảm bảo công tác điều tra xét xử.

Liên quan Cục An toàn thực phẩm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can. Cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục số tiền 13,9 tỷ đồng. Hiện tại vụ án vẫn đang được điều tra, thực hiện đúng theo quy định.

TRẦN BÌNH