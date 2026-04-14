Cơ sở lưu trú du lịch giữ vai trò then chốt trong phát triển du lịch

Ngày 14-4, tại phường Vũng Tàu, Sở Du lịch TPHCM tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngành du lịch cho các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TPHCM năm 2026”. Tham dự có hơn 200 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch khu vực phía Đông TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch TPHCM cho biết những năm qua, hoạt động du lịch TPHCM đã có nhiều bước phát triển tích cực, từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng của Thành phố. Trong đó, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch giữ vai trò then chốt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh điểm đến và năng lực cạnh tranh của du lịch TPHCM.

Bà Võ Ngọc Điệp, Trưởng phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú Du lịch, Sở Du lịch TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị.



Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý cơ sở lưu trú vẫn còn một số tồn tại như: việc chấp hành quy định pháp luật ở một số cơ sở chưa đầy đủ; tình trạng hoạt động không đăng ký, không đúng loại hình còn diễn ra; công tác phối hợp quản lý giữa các đơn vị có lúc chưa đồng bộ…

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ du lịch. Đồng thời, cũng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín và thương hiệu của các cơ sở lưu trú, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Hơn 200 doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ lưu trú phía Đông TPHCM tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch được phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan; tăng cường công tác phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu các hành vi trái pháp luật; góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, công bằng...

