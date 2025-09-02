Colombia: Đảm bảo hòa bình cho Mỹ Latinh và Caribe

Chính phủ Colombia lên tiếng kêu gọi bảo đảm hòa bình cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe, cũng như không có sự can thiệp quân sự và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AP

Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp khẩn trực tuyến với các ngoại trưởng khu vực, do Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) triệu tập, liên quan tới động thái Mỹ triển khai lực lượng quân sự ở vùng biển Caribe. Ngoại trưởng Colombia, bà Rosa Villavicencio, cho biết hơn 23 phái đoàn đã tham dự cuộc họp để xem xét việc Mỹ điều động nhiều tàu chiến tới vùng biển Caribe trong những ngày qua.

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận việc điều động 3 tàu chiến cùng 4.000 binh sĩ tới vùng biển Caribe, gần Venezuela, với lý do chống lại các băng đảng ma túy trong khu vực. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quân sự hóa khu vực và thách thức nguyên tắc đối thoại, hợp tác hòa bình vốn được CELAC và nhiều quốc gia Mỹ Latinh cam kết tuân thủ.

Ngày 1-9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố việc Mỹ tăng cường quân sự ở khu vực là nhằm mục đích lật đổ chính quyền Venezuela. Tổng thống Nicolas Maduro cũng khẳng định Venezuela mong muốn hòa bình nhưng quân đội nước này sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công từ các lực lượng của Mỹ.

MINH CHÂU