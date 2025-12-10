Tổng thống Ukraine tiết lộ về thỏa thuận hòa bình

Trong cuộc phỏng vấn qua WhatsApp ngày 10-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có tới ba văn kiện liên quan đến thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo

Theo ông Zelensky, các văn kiện này là kết quả đàm phán giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ, sẽ tạo thành cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình.

Văn kiện đầu tiên được soạn thảo là văn kiện khung gồm 20 điểm. Ông Zelensky xác nhận văn kiện này liên tục được điều chỉnh, song nhấn mạnh phải phù hợp với lợi ích của Ukraine, châu Âu và thế giới. Văn kiện thứ hai liên quan đến đảm bảo an ninh. Ông Zelensky tiết lộ đang chờ đợi các đề xuất từ quân đội cũng như kết quả đàm phán giữa quân đội Ukraine với các đối tác của Mỹ. Theo ông Zelensky, văn kiện thứ ba là về tái thiết Ukraine cũng đang được xây dựng.

Trong diễn biến liên quan, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức thạo tin cho biết, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vài ngày để phản hồi một đề xuất hòa bình, trong đó yêu cầu Ukraine chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh của Mỹ - điều mà đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Theo các quan chức, ông Zelensky nói với các đặc phái viên Mỹ rằng ông cần thời gian tham vấn các đồng minh châu Âu trước khi phản hồi đề xuất của Washington. Kiev lo ngại kế hoạch hòa bình của Washington có thể làm phương Tây chia rẽ nếu Mỹ tiến hành mà không có sự đồng thuận của châu Âu. Trước đó, hôm 9-12, ông Zelensky cũng đã bày tỏ lo ngại EU sẽ từ bỏ kế hoạch về “khoản vay bồi thường” dành cho Ukraine, được bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng.

VIỆT LÊ