Nga: Rơi máy bay vận tải quân sự An-22, toàn bộ 7 thành viên tổ lái thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-12 xác nhận một máy bay vận tải quân sự An-22 đã rơi tại khu vực không có dân cư ở phía Đông thủ đô Moscow trong khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm sau sửa chữa.

Máy bay vận tải quân sự An-22. Ảnh:TASS

Theo cơ quan này, chiếc An-22 gặp nạn trong hành trình bay theo kế hoạch. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn ngay sau đó được triển khai đến hiện trường.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết không có người sống sót. Hãng tin TASS dẫn thông tin ban đầu cho biết trên máy bay có 7 thành viên tổ lái. Cơ quan điều tra đã khởi động quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

An-22 là máy bay vận tải động cơ cánh quạt cỡ lớn, được phát triển từ thời Liên Xô, có khả năng chở trang bị quân sự hạng nặng, kích thước lớn và binh sĩ, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ đổ bộ đường không ở cự ly xa.

PHƯƠNG NAM