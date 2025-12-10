Thế giới

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng đạn pháo có tầm bắn xa

Ngày 10-12, Hãng Yonhap đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả đạn pháo từ hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng.

Một vụ phóng đạn pháo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo JCS, vụ phóng dường như trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa đông thường lệ, bắt đầu vào tháng 12. Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện khoảng 10 quả đạn pháo được phóng về phía Bắc biển Hoàng Hải vào khoảng chiều ngày 9-12. Đây được cho là đạn phóng từ hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng cỡ 240mm, có tầm bắn bao trùm Seoul và các khu vực lân cận.

Tuyên bố của JCS nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên, đồng thời duy trì năng lực và khả năng ứng phó.

Tháng 11 năm nay, Triều Tiên phóng đạn pháo ngay trước chuyến thị sát chung của hai Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ tại Khu phi quân sự (DMZ). Bình Nhưỡng cũng thực hiện một vụ phóng tương tự khi Tổng thống Lee Jae-myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm tại thành phố Gyeongju, Đông Nam Hàn Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị APEC.

