Côn Đảo được tích hợp trên bản đồ du lịch tương tác thông minh của TPHCM

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, từ ngày 8-10, bản đồ VR 360° du lịch Côn Đảo đã được tích hợp trên bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 của TPHCM.

Côn Đảo đã được tích hợp trên bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 của TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đó, chỉ với một cú click, người dân và du khách có thể “dạo bước” trong không gian sống động của Côn Đảo, từ bãi biển xanh ngọc bích, những di tích lịch sử thiêng liêng đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

“Công nghệ thực tế ảo 360° mang đến trải nghiệm chân thực, giúp du khách và người dân dễ dàng tìm hiểu, định hình hành trình, và thêm cảm hứng để xách ba lô đến Côn Đảo. Việc tích hợp vào ứng dụng bản đồ tương tác thông minh không chỉ đem đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đảo ngọc”, ông Nguyễn Văn Mạnh nói.

Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 TPHCM (gọi tắt là Map 3D/360) là bản đồ ứng dụng công nghệ 3D, giúp khách du lịch trải nghiệm những chuyến tham quan du lịch ảo tới rất nhiều điểm đến du lịch đặc trưng của thành phố thông qua hơn 450 hình ảnh 3D/360 với audio thuyết minh điểm đến song ngữ Anh - Việt, video 2D, video thuyết minh view động 3D/360, video 3D/360 tái hiện toàn cảnh không gian được nhìn từ trên cao của một phần thành phố, các tour tham quan tự động và nhiều tính năng khác.

